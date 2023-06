Małgorzata Rozenek-Majdan to nie tylko przedsiębiorczyni i prowadząca "Dzień dobry TVN", ale i aktywistka. W temacie in vitro nie milczy, a zachęca Polaków do nagłaśniania i korzystania z tej metody. Na wtorkową konferencję Rozenek-Majdan przybyła w białej, eleganckiej kreacji. W takim wydaniu skomentowała wypowiedź posłanki PiS Barbary Bartuś i rozwiała wątpliwości wokół wyborów do Sejmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o swoim pierwszym dniu w DDTVN: Równie emocjonujący jak mój ślub Wybierz serwis

Małgorzata Rozenek-Majdan zadała szyku na konferencji o in vitro

Aktywistka słynie z eleganckich i nieszablonowych kreacji, które są szeroko komentowane w sieci. Podczas debaty 6 czerwca miała na sobie prostą, ołówkową i białą sukienkę na długi rękaw, w której można było zauważyć jej smukłą sylwetkę. Do tego białe szpilki i subtelnie pofalowane włosy. Prezenterka miała na sobie delikatny makijaż, który idealnie pasował do sukienki. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek-Majdan East News

Przedsiębiorczyni podczas debaty "In vitro to życie" otwartej przez Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego oraz Wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską, skonfrontowała się z ostatnimi słowami Barbary Bartuś. "In vitro to nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka" - oznajmiła wówczas posłanka PiS. Rozenek-Majdan postanowiła skomentować jej stanowisko, co było emitowane w TVN 24: "To skandaliczna wypowiedź, która sugeruje, że in vitro to produkcja dzieci. Bardzo ważne jest zaangażowanie naszych środowisk, związanych z leczeniem niepłodności w stawianie wyraźnego sprzeciwu na takie przedmiotowe traktowanie nas i naszych dzieci".

Małgorzata Rozenek-Majdan pójdzie do Sejmu? Postawiła sprawę jasno

O rzekomym transferze celebrytki do Sejmu z ramienia PO pisaliśmy tutaj. Co na to sama zainteresowana? "Niezwykle dobrze czuję swoją rolę jako aktywistki i na tej roli chciałabym się jak na razie skupić. Jestem dziennikarką, prowadzącą jeden z kultowych programów telewizji TVN i to jest coś, co zawodowo mnie spełnia" - oznajmiła Rozenek-Majdan. "Aktywistką pozostanę jeszcze przez dłuższy czas, a co się wydarzy w dalekiej przyszłości nie wiadomo" - dodała. W najbliższych wyborach nie zobaczymy zatem przedsiębiorczyni.