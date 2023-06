Piotr Gąsowski przez kilkanaście lat był partnerem Hanny Śleszyńskiej, z którą ma syna Jakuba. Później związał się ze znaną z "Tańca z Gwiazdami" Anną Głogowską. Doczekali się córki Julii. Aktor pozostaje w dobrych relacjach z byłymi partnerkami. W podcaście "WojewódzkiKędzierski" wrócił do czasów, gdy spotykał się z wieloma kobietami jednocześnie. Przyznał, że z każdą z nich go coś łączyło.

Piotr Gąsowski spotykał się z ośmioma kobietami jednocześnie. "Nikogo nie zdradzałem"

Kuba Wojewódzki odniósł się do słów Piotra Gąsowskiego, w których mówił o tym, że z każdą kobietą, z którą szedł do łóżka, był emocjonalnie związany. "Dlaczego to mówisz i robisz to tym biednym dziewczynom, które podrywałeś?" - zapytał prowadzący. Prezenter ostro zareagował na te słowa. "Brzydziłem się zawsze, jak widziałem dziadów w moim wieku, podrywających te młode dziewczyny, hostessy. Tym dziadom wydawało się, że wszystko im wolno, budziło to moje obrzydzenie i niechęć. Powiedziałem sobie, że nigdy w życiu i dlatego nie dam sobie niczego wmówić. Niech jakaś dziewczyna się zgłosi, że ją emablowałem, wykorzystując, że jestem znany itp.".

Piotr Gąsowski wstawił zdjęcie z byłymi żonami. "Dziękuję wam drogie dziewczyny"

W dalszej części rozmowy Wojewódzki wrócił do wyznania Gąsowskiego na temat seksoholizmu. "Sam powiedziałeś, że miałeś okres popadnięcia w seksoholizm". Wtedy aktor przyznał, że to prawda i ujawnił, że potrafił jednocześnie spotykać się z ośmioma kobietami.

Tak, ale wszystkie te kobiety były mi bardzo bliskie. To nie było zaliczanie, to był krąg ośmiu dziewczyn. One nie miały związków, ja nie byłem w związku. To było dawno, byłem młody, nikogo nie krzywdziłem, nikogo nie zdradzałem.

Piotr Gąsowski: "Jestem porządnym facetem, dobrym ojcem"

Gąsowski zapewnił, że mimo licznych kontaktów z kobietami, uważa się za porządnego człowieka. Przytoczył słowa znajomej, Majki Jeżowskiej. "Wbrew pozorom jestem bardzo porządnym człowiekiem. Jak mówi Majka Jeżowska: Gąs, ty jesteś bardzo porządnym człowiekiem, tylko nikt o tym nie wie. (...) Jestem porządnym facetem, dobrym ojcem" - dodał.