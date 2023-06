6 czerwca pojawiła się informacja, że Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła wejść na dobre do polityki i wystartować w najbliższych wyborach do Sejmu jako kandydatka Platformy Obywatelskiej, by pomóc Donaldowi Tuskowi pokonać PiS. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" od lat zabiera głos w ważnych społecznych sprawach - szczególnie tych dotyczących in-vitro. Również los zwierząt nie jest jej obojętny i jako wielka miłośniczka czworonogów, często nawołuje w ich temacie do zbiórek czy adopcji. Można więc sądzić, że właśnie te tematy w Sejmie - jeśli udałoby się jej do niego wejść - najbardziej by się zaangażowała. Aleksander Kwaśniewski, który aktywnie komentuje życie polityczne, nie jest specjalnie zaciekawiony rzekomą kandydaturą gwiazdy TVN, o czym powiedział Plotkowi.

Aleksander Kwaśniewski o startowaniu w wyborach do Sejmu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat wzbudza wiele emocji. Obok prezenterki, którą obserwuje na Instagramie ponad 1,5 mln. kont, trudno przejść obojętnie. Każdy jej post czy wystąpienia publiczne oraz doniesienia na jej temat, są szeroko komentowane przez internautów. Jej rozpoznawalność i zasięgi jakie generuje, mogłyby się niewątpliwie przyczynić do promocji inicjatyw Koalicji Obywatelskiej, a ona mogłaby wykorzystać swoją przedsiębiorczość i przyczynić się do wprowadzenia w życie wielu ważnych i potrzebnych zmian. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z dziennikarzem Plotka Bartoszem Pańczykiem, nie uważa, że rzekome wejście gwiazdy do polityki to coś, czemu trzeba nadawać szczególny wydźwięk. Dla niego to zjawisko zupełnie normalne.

Jak Platforma ją wystawi to dobrze, a jak nie wystawi to też będzie dobrze. Do sejmu idzie 460 osób i mają bardzo różne życiorysy. Nie ma w tym nic dziwnego i nadzwyczajnego - mówi Plotkowi Aleksander Kwaśniewski zapytany o Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan pomoże Koalicji Obywatelskiej?

Wcześniej politolog Bartłomiej Biskup stwierdził, że transfer Rozenek-Majdan do polityki postrzega w pozytywnym świetle. "Znane nazwisko pomaga w zrobieniu dobrego wyniku. W różnych partiach politycznych mamy już aktorów, czy dziennikarzy. Taka osoba może pociągnąć listę, sprawdzić się w słabszym okręgu" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem", który jako pierwszy napisał o startowaniu Małgorzaty w wyborach do Sejmu.

W podobnym tonie wypowiedziała się Iwona Śledzińska z PO, zwracając uwagę na ostatnią działalność gwiazdy TVN, która niedawno blisko współpracowała z Platformą Obywatelską w związku z obywatelskim projektem ustawy w sprawie in-vitro. "Okazała się być pełnokrwistą działaczką, społecznicą. A do tego jest sympatyczną, lubianą i cenioną osobą" - powiedziała posłanka.

Małgorzata Rozenek-Majdan w Senacie Fot. screen: transmisja senat.gov.pl

Małgorzata Rozenek nie chce startować w wyborach

Kilka godzin po doniesieniach "Super Expressu", głos w sprawie rzekomego wejścia do polityki zabrała sama zainteresowana podczas konferencji w Senacie dotyczącej in-vitro. "Jestem dziennikarką prowadzącą jeden z kultowych programów telewizji TVN. To jest coś, co zawodowo mnie spełnia. Aktywistką pozostanę jeszcze przez dłuższy czas, a co się wydarzy w dalekiej przyszłości nie wiadomo" - powiedziała Rozenek-Majdan. Dopytywana o start w najbliższych wyborach parlamentarnych oświadczyła: "Nie wystartuję w najbliższych wyborach - ani tych, których spodziewamy się w październiku, ani tych, których spodziewamy się w 2024 r." - ucięła.