"Nasz nowy dom" cieszy się dużą popularnością wśród widzów Polsatu. Jednak od jakiegoś czasu zawisły nad nim "czarne chmury". Wybuchła afera po tym, jak stacja zdecydowała się zwolnić dotychczasową prowadzącą, Katarzynę Dowbor. Wielu fanom nie spodobała się ta sytuacja, a na dyrektora programowego, Edwarda Miszczaka, spadła lawina krytyki. Teraz architektka związana z programem, Martyna Kupczyk, w mediach społecznościowych wyjawiła, że pojawił się kolejny problem w związku ze zbliżającym się sezonem.

Architektka "Naszego nowego domu" wyjawia, że program ma poważny problem

Martyna Kupczyk już od wielu lat współpracuje z Polsatem, gdzie przeprowadza metamorfozy domów na potrzeby "Naszego nowego domu". Na temat kulis produkcji architektka czasem zabiera głos na swoich profilach w mediach społecznościowych. Teraz znów skorzystała z tej możliwości i odezwała się z ważnym apelem do swoich obserwatorów, który dotyczy przyszłości programu.

Zdjęcia do nowego sezonu się już zaczęły, a prace na pierwszych placach budowy już ruszyły. Architektka zwróciła uwagę na to, że niewiele osób zgłasza się do programu. W związku z tym poprosiła obserwatorów i widzów "Naszego nowego domu", aby pomyśleli, czy znają kogoś, kto jest w potrzebie i komu Polsat może pomóc.

Rozpoczęliśmy kolejny sezon, już go montujemy, ale tych rodzin zgłasza się do nas niewiele - przyznała otwarcie. Więc jeśli znacie kogoś, kto żyje w złych warunkach, a my możemy pomóc, to zgłaszajcie taką rodzinę, porozmawiajcie z nimi. Niech do nas napiszą - wyznała kobieta.

Przypomniała, kto jest najważniejszy. Martyna Kupczyk szczerze o "Naszym nowym domu"

Architektka z "Naszego nowego domu" w nagraniu przypomniała również, co dla twórców programu jest cały czas najważniejsze. "Kochani nie zapominajmy też, że "Nasz nowy dom" to jest misja i rodziny są tu najważniejsze" - powiedziała Martyna Kupczyk. "Wyremontowaliśmy już prawie 300 domów, więc 300 rodzin żyje w bardzo dobrych warunkach i to jest najważniejsze. A my chcemy cały czas pomagać, jeździć po całej Polsce i remontować" - podsumowała. Pozostaje mieć nadzieję, że apel rozniesie się szeroko i liczba remontów w "Naszym nowym domu" przekroczy tę granicę 300 wyremontowanych domów. Najnowszy sezon pojawi się na antenie Polsatu jesienią 2023 roku.