Krzysztof Stanowski w programie "Dziennikarskie Zero" na Kanale Sportowym przyjrzał się karierze Natalii Janoszek. Przedstawił dowody, według których wcale nie zrobiła kariery w Bollywood. Uznał, że jest to "najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów", a Janoszek nie jest w ogóle znana poza granicami naszego kraju. Gwiazda wydała oświadczenie i zapowiada pozew przeciwko dziennikarzowi.

Natalia Janoszek pozywa Krzysztofa Stanowskiego

Natalia Janoszek po publikacji Krzysztofa Stanowskiego ograniczyła możliwość komentowania postów na Instagramie i zamilkła w mediach społecznościowych. W końcu zabrała głos. W oświadczeniu mówi o pomówieniach.

W dniu 23.05.2023 w swoim materiale wideo pan Krzysztof Stanowski postanowił bezprawnie i bezpodstawnie naruszyć moje dobra osobiste. Przedstawił w nim informacje nieprawdziwe, mylące opinię publiczną, a poprzez brak ich rzetelnej weryfikacji. Skierował oszczerstwa i pomówienia wobec mojej osoby.

W dalszej jego części podkreśla, że nie była to tylko opinia czy krytyka, ale próba zniszczenia jej osoby. "Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, w tym negatywnej oceny czyichś dokonań zawodowych. na tym polega też praca prawdziwych dziennikarzy, starających się dociec prawdy. Krytyka nie może jednak zmierzać do ośmieszenia i zniszczenia innej osoby. W imię wolności słowa nie można bezkarnie oczerniać. Mówić półprawdę i wyzywać drugiego człowieka, co pan Stanowski uczynił wielokrotnie w swoim materiale. Na kulturę hejtu nie powinno być niczyjej zgody" - dodaje. Następnie zarzuciła mu wybiórczość w materiale i brak rzetelności.

W moim przypadku pan Stanowski oparł swój nierzetelny materiał na medialnej tezie, iż moje osiągnięcia były wymyślone. Chcąc za wszelką cenę tę tezę uzasadnić, mijał się z prawdą, prezentując tendencyjnie i wybiórczo fragmenty moich wypowiedzi, by pasowały do jego tezy.

Na koniec zapowiedziała, że zamierza zareagować i składa pozew przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu. "Każde bezprawne działanie naruszające dobro osobiste wymaga reakcji, dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu tych materiałów przez kancelarię prawną, po ich konfrontacji z dokumentami i dowodami potwierdzającymi brak rzetelności oraz brak zgodności z faktami z mojego życia zawodowego podjęłam decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym pozwu przeciwko panu Krzysztofowi Stanowskiemu".

Krzysztof Stanowski prześwietlił karierę Natalii Janoszek

Przypominamy, że w swoim materiale Stanowski m.in. stwierdził, że nagrody, którymi chwaliła się Natalia Janoszek, nie zostały zdobyte na żadnym prestiżowym festiwalu. Zaznaczał, że produkcje, w których występowały były raczej tymi niskobudżetowymi, a aktorka nie jest wcale popularna w kręgach Bollywood. Dziennikarz nie znalazł wielu wywiadów z Janoszek czy artykułów na jej temat w zagranicznych mediach. Zarzucił jej także, że duża część obserwatorów na Instagramie gwiazdy jest kupiona.