Małgorzata Rozenek-Majdan nie milczy w ważnych sprawach społecznych. O swoich poglądach chętnie informuje widzów chociażby na Instagramie. Ostatnio wsparła z rodziną Marsz 4 czerwca. Co nowego ma w planach? Pogłoski głoszą, że start w Sejmie z Platformy Obywatelskiej. Jakie zdanie na ten temat mają osoby powiązane z partią? "Super Express" dotarł do kilku przedstawicieli.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek obchodziła 45. urodziny

Małgorzata Rozenek-Majdan w Sejmie z PO? "To dobry pomysł"

Nazwisko Rozenek-Majdan od dawna jest marką. Prowadząca "Dzień dobry TVN" ze względu na swoją popularność ma ogromny wpływ na opinię publiczną. Na samym Instagramie Rozenek-Majdan zgromadziła 1,5 mln użytkowników. Komunikuje tam nie tylko nowinki dotyczące pracy w śniadaniówce, marki odzieżowej czy rodziny, ale także nagłaśnia istotne kwestie społeczne. "Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu" - mówi Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Co z kolei uważa Iwona Śledzińska Katarasińska?

Okazała się być pełnokrwistą działaczką, społecznicą. A do tego jest sympatyczną, lubianą i cenioną osobą - komentuje przedstawicielka PO.

Politolog Bartłomiej Biskup postrzega rzekomy transfer Rozenek-Majdan w pozytywnym świetle. "Znane nazwisko pomaga w zrobieniu dobrego wyniku. W różnych partiach politycznych mamy już aktorów, czy dziennikarzy. Taka osoba może pociągnąć listę, sprawdzić się w słabszym okręgu" - twierdzi. W rodzinie Rozenek-Majdan polityka nie była tematem tabu. Ojciec prezenterki był skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości, a mąż Radosław Majdan działał jako radny sejmiku zachodniopomorskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. Ciekawe, jak te rewelacje skomentuje sama Małgorzata Rozenek-Majdan. 6 czerwca zapowiedziała swój udział na konferencji w Senacie o 11:30. Spotkanie będzie dotyczyło in vitro.

Stylowi Majdanowie na wiosennym spacerze. "Jak jakaś rodzina królewska"

Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała głos w sprawie ciałopozytwyności

Prezenterka udostępniła post ze zdjęciami z różnych okresów życia. Obecna sylwetka, ciąża i nadprogramowe kilogramy - zobaczyliśmy Rozenek-Majdan w kilku odsłonach. Celebrytka postanowiła nagłośnić przy tym pewien problem. "Wyjście z domu nawet w krótkiej mini nie jest zachęceniem was do wyrażania opinii na temat moich nóg. Czy wyjście bez makijażu, do wyrażania opinii o mojej twarzy. Tak jak dla was wyjście z domu nie powinno wiązać się z tym ze pani w autobusie będzie oceniać wasze nogi lub twarze. Opublikowanie zdjęcia na social mediach również nie spełnia tej funkcji. I nie działa tu argument, że skoro ktoś publikuje swoje zdjęcia, to my mamy prawo je oceniać" - wspomniała w poście. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.