Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski początkowo rozważali różne opcje odnośnie wspólnego zamieszkania, ale ostatecznie zdecydowali się na remont domu prezentera w Starej Miłosnej. Tam będą dzielić przestrzeń razem z jego mamą. Prowadząca "Pytania na śniadanie" od jakiegoś czasu relacjonuje w mediach społecznościowych remont domu. Pomaga jej w nim projektant Jonatan Kilczewski.

Katarzyna Cichopek remontuje dom. Jest projekt kuchni i salonu

Projektant pokazał wizualizacje pomieszczeń w domu, w którym zamieszka para prezenterów. "Uchylam rąbka tajemnicy. Miało być przytulnie, jasno z nutą elegancji. Już niedługo ekipy montują ostatnie elementy we wnętrzu i Katarzyna Cichopek pokażę wam efekt końcowy. My już nie możemy się doczekać" - napisał na Instagramie. Na zdjęciach widzimy, że w pomieszczeniach będzie królował styl boho z domieszką elegancji i skandynawskiej prostoty. Znajdą się w nich meble z elementami tzw. plecionki wiedeńskiej. We wnętrzu stanie okrągły stół.

Kuchnia w domu Cichopek i Kurzajewskiego Instagram.com/jonatankilczewski

Salon, w którym będą mogli się relaksować Cichopek i Kurzajewski robi wrażenie. Stanie w nim szary narożnik pokaźnych rozmiarów, mały stolik kawowy i puchaty dywan. Największą uwagę zwraca tapeta z motywem ptaków w jasnych barwach. W pomieszczeniach znajduje się drewniana podłoga, a ściany zdobi sztukateria. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Salon w domu Cichopek i Kurzajewskiego Instagram.com/jonatankilczewski

Jesteście ciekawi, jak będą wyglądać pozostałe pomieszczenia w domu Cichopek i Kurzajewskiego? Prezenterka pokazywała już wizualizacje łazienki. Projektant zaproponował im dwa rozwiązania. Gwiazda "M jak miłość" nie ukrywała, że jest miłośniczką jasnych pomieszczeń, ale z powodów praktycznych skłaniała się ku innemu rozwiązaniu. "Zawsze byłam zwolennikiem jasnych kolorów w pomieszczeniach, bo one tak wizualnie powiększają pomieszczenia. Ale z drugiej strony patrząc na to, że mam ciemne włosy, ja wiem, co tam się będzie działo. Więc nie będę chyba sobie strzelała w kolano i skłonię się bardziej ku tej ciemniejszej" - ujawniła.