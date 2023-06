Katarzyna Cichopek zawsze była aktywna i dbała o dietę. Jednak w okresach ciąż nieco sobie odpuszczała. W pewnym momencie jednak doszła do wniosku, że jest gotowa wrócić do dawnych nawyków. W 2021 roku schudła sześć kilogramów. Po kilku miesiącach od rozpoczęcia nowego stylu życia pochwaliła się efektami.

Katarzyna Cichopek schudła sześć kilogramów od stycznia do czerwca

Aktorka przede wszystkim postawiła na zdrową dietę. W rozmowie z "Super Expressem" podzieliła się sposobami, dzięki którym udało jej się wrócić do mniejszej wagi. Na śniadanie jadła jogurt naturalny, do tego musli i owoce. Nigdy nie zapominała o tym posiłku. "Na drugie śniadanie jem zupę warzywną, np. z dyni. Na obiad albo kurczaka, albo rybę, do wyboru ryż lub kasza. No i oczywiście dużo warzyw. Uwielbiam podwieczorek. Wtedy mogę zjeść galaretkę, kisiel lub budyń. A na kolację jem dwie małe kanapeczki z ciemnego pieczywa, pasty z makreli lub jajek i warzywa" - dodała. Katarzyna Cichopek jednak nie gotowała sama, korzystała z diety pudełkowej.

Cichopek nie zapominała także o aktywności fizycznej. Spotykała się z trenerem personalnym, przed pandemią chodziła na siłownię, na którą wróciła po otwarciu obiektów. Gdy jednak wprowadzono lockdown, aktorka postawiła na treningi w domu. Stawiała na regularność. Oprócz tego aktorka stosowała suplementację. Dzięki temu, że Katarzyna Cichopek prowadzi do tej pory zdrowy i aktywny tryb życia, nie tylko jej ciało jest w świetnym stanie, lecz także cera.