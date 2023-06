Scarlet Black od pewnego czasu wiedzie sielskie życie w Australii, którego kulisy pokazuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Brytyjka przez wiele lat walczyła z otyłością. Wybawieniem okazała się operacja bariatryczna, polegająca na wycięciu kieszeni żołądka. Black zdecydowała się na zabieg w Turcji, gdzie był on zdecydowanie tańszy niż w innych krajach europejskich. Efekty operacji były spektakularne!

Scarlet Black wydała majątek na operacje plastyczne. Pracuje w branży erotycznej. "Dziewczyna z wytatuowaną d*pą"

Scarlet w kilkanaście miesięcy po operacji schudła aż 90 kilogramów! Po zmniejszeniu wagi, ogromnym problemem okazała się zwisająca skóra. Influencerka po raz kolejny udała się po pomoc do tureckich specjalistów. Chirurdzy plastyczni usunęli nadmiarową tkankę z jej brzucha, ud i ramion. Po jakimś czasie Scarlet zrobiła także plastykę piersi i pośladków. To jednak nie koniec długiej listy operacji, którym poddała się Brytyjka. Kobieta ma za sobą także wstawianie licówek, czy mniejsze zabiegi z kategorii medycyny estetycznej. Black powiększyła usta, a zapadnięte części twarzy uzupełniła kwasem hialuronowym. W sumie na poprawę urody tiktokerka wydała 12 tysięcy funtów. Skąd miała na to fundusze? Scarlet zarabia dzięki publikacji erotycznych zdjęć na popularnym portalu dla dorosłych. Swój profil promuje hasłem: "Dziewczyna z wytatuowaną d*pą".

Operacje plastyczne w Turcji nie zawsze są bezpieczne. Wie o tym Ewel0na

Przypominamy, że popularna w ostatnim czasie turystyka medyczna nie zawsze przynosi zadowalające efekty. W sieci znajdziemy historie wielu pacjentek, które poprawianie urody w Turcji, czy Albanii przepłaciły utratą zdrowia, bądź życia. Przed pewną turecką kliniką głośno przestrzega Ewel0na, gwiazda "Warsaw Shore". Influencerka poddała się plastyce niemal całego ciała. W trakcie operacji została zarażona groźną bakterią. Przez miesiące walczyła o powrót do normalności. Tak wspominała te trudne chwile na Instagramie: "Lała się ze mnie ropa. Ropa tak śmierdząca, że tego się w ogóle nie da opisać. Był to najgorszy smród, jaki w życiu czułam".