Po objęciu stanowiska dyrektora programowego Polsatu przez Edwarda Miszczaka, w stacji zawrzało. Wiele znanych twarzy, do których przyzwyczaiła widzów poprzedniczka szefa, Nina Terentiew, zaczęło się bać (i jak się potem okazało, słusznie) o pracę. Nowości niemal od razu zostały wprowadzone, a zaczęło się od programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo.

Niedawno wybuchł duży medialny skandal, gdy zwolnienie z pracy otrzymała 40-letnia stażem w telewizji Katarzyna Dowbor. Okazało się, że po dziesięciu latach Edward Miszczak postanowił wymienić prowadzącą "Nasz nowy dom" na młodszy model. Internauci jednak zaczęli mieć duże wątpliwości, czy na pewno lepszy.

Niedawno w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" gościł Piotr Gąsowski, który przez 17 edycji współprowadził "TTBZ". Kuba, swoim zwyczajem, nie unikał trudnych pytań. Zapytał m.in. o to, czy rozumie ruchy Edwarda Miszczaka w Polsacie. Jako przykład podał właśnie zwolnienie Katarzyny Dowbor. Aktor jednak stwierdzał, że "nie wie, dlaczego tak się dzieje". Wojewódzki nie odpuszczał. Zadał więc Gąsowskiemu pytanie o to, czy Maciej Dowbor powinien odejść z Polsatu w geście solidarności z mamą. Zdaniem prezentera nie byłaby to dobra decyzja.

Nie dotyczy to jego życia w żaden sposób. To jest zupełnie inny program, zupełnie inna redakcja. Na miejscu Kasi Dowbor chyba nie chciałbym, żeby mój syn odszedł - przyznał Piotr Gąsowski.

Piotr Gąsowski, gdy okazało się, że jego wieloletnia przyjaciółka, Katarzyna Skrzynecka, dłużej nie będzie zasiadać w fotelu jurora "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", również zdecydował się odejść. "Odchodzę wraz z tobą i też jak najgoręcej dziękuję wszystkim twórcom i współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać" - pisał wówczas w swoich mediach społecznościowych.

Zapytany przez Kubę Wojewódzkiego, "czy zmiana na Macieja Rocka była sensowna", odparł, że "nie zna się na słupkach oglądalności". Przyznał jednak, że brakuje mu pracy w programie. Aktor czuł się jego współtwórcą, rzucał pomysłami, które do tej pory są tam wykorzystywane.

Abstrahując od Maćka Rocka i tego wszystkiego, tęsknię za tym programem. Dlaczego? Bo jestem silnym jego współtwórcą. Była tam kupa moich pomysłów i do tej pory jest. Pisałem połowę tekstów do wszystkich piosenek, przetworzeń. Wymyślałem skecze i dawałem bardzo dużo od siebie. Prowadziłem 17 edycji i tęsknię za tym programem, bo nie traktowałem tego jak pracy. Wyżywałem się, lubiłem tam przychodzić - odpowiedział Wojewódzkiemu.