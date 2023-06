Iwona Węgrowska rozstała się z partnerem. Mówi o powodach. "To nas zniszczyło"

Iwona Węgrowska od lat funkcjonuje raczej na obrzeżach show-biznesu, ale nie zmienia to faktu, że często chwaliła się w mediach kolejnymi partnerami. Jej ostatni związek to już niestety także przeszłość. Teraz wokalistka zapowiedziała, że kończy z facetami. Córka poprosiła ją, żeby nie przyprowadzała ich do domu.

