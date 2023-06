Uśmiechnięty Bruce Willis na rodzinnej wycieczce. Wybrali się do parku rozrywki

W 2022 roku media obiegła niezwykle smutna informacja. Bruce Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery, czego powodem był pogarszający się stan zdrowia aktora. Jego bliscy regularnie zabierają w mediach głos na temat jego stanu zdrowia, które nie pocieszają. U aktora zdiagnozowano demencję zwaną otępieniem czołowo-skroniowym. Jego żona i dzieci starają się go wspierać na każdym kroku i dawać mu jak największe poczucie szczęścia. Ostatnio wybrali się do parku rozrywki. Uśmiech nie schodził mu z twarzy.

Zobacz wideo Bruce Willis zaskoczony przez rodzinę! Aktor świętował 68. urodziny

Bruce Willis pojechał z rodziną do parku rozrywki

Emma Heming podzieliła się z fanami relacja z rodzinnego wypadu do parku rozrywki. Willisowie zabrali dzieci do Disneylandu, gdzie mieli okazję zjechać z różnego rodzaju kolejek, a także zobaczyć wystawy związane z produkcjami studia. Uwagę zwraca obraz szczęśliwego Bruce'a Willisa. Nie rozstawał się z córkami nawet na krok i dbał o to, żeby młodsza z nich bezpiecznie skorzystała z różnego rodzaju atrakcji. Trzymał ją za rękę i osłaniał głowę. Z treści postu żony aktora możemy się dowiedzieć, że świetnie się bawili. Już planują kolejną wycieczkę. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Na pewno nasza rodzina tu wróci, żeby się zabawić i śmiać! Dzięki za wszystkie wspomnienia Splash Mountain - pisała Emma Heming.

Tego typu rozrywki przy demencji są wskazane, choć naturalnie zależy to od stanu samego chorego. Każda dodatkowa aktywność to dodatkowa stymulacja dla mózgu. To zaś ma zbawienne działanie i pomaga choremu zachować dłużej sprawność.

Córka Bruce'a Willisa zdobyła się na uroczy gest

Rodzina Bruce'a Willisa bardzo przejmuje się jego stanem zdrowia i dokładają wszelkich starań, aby dobrze się czuł. Ostatnio Emma Heming poinformowała na Instagramie, że ich dziewięcioletnia córka Evelyn podczas przerwy w szkole szukała informacji na temat demencji. "Powiedziała do mnie, czy wiesz, że osoby z demencją mogą być bardzo odwodnione? Odpowiedziałam, że nie wiedziałam, i zapytałam, skąd ty to wiesz. Ona naprawdę jest córeczką tatusia, bo oboje uwielbiają dowiadywać się o przypadkowych faktach" - opowiadała żona Willisa. Widać, że bardzo się przejęła sytuacją i chciałaby mu pomóc w ciężkich chwilach. Od tego czasu cała rodzina dba o to, żeby zawsze miał przy sobie butelkę z napojem.