Maciej Stuhr nigdy nie ukrywał, z którymi partami politycznymi nie jest mu po drodze. Nie jest on w stanie zaakceptować działań partii rządzącej i kiedy ta przejęła władzę nad TVP, natychmiast zrezygnował z dalszej współpracy ze stacją. Wcześniej jednak wielokrotnie można było go oglądać w emitowanym przez publiczną telewizję Teatrze Telewizji. Choć wciąż otrzymuje nowe propozycje pracy od reżyserów programów, uparcie stoi przy własnych poglądach. Czasem jednak sprawdza, co się dzieje w "Wiadomościach" i w TVP Info i aż przeciera oczy ze zdumienia.

Maciej Stuhr przesiąkł językiem TVP? "Zaczynam myśleć jak oni"

Maciej Stuhr poniedziałkowy wieczór postanowił spędzić relaksując się przed telewizorem. W pewnym momencie włączył kanał TVP Info, gdzie akurat można było obejrzeć najnowsze wydanie wiadomości. W związku z Marszem 4 czerwca od kilku dni goszczą tam nienawistne nagłówki, na których możemy przeczytać między innymi: "31. rocznica zdrady Polski przez Tuska i komunistów", "Eurokraci znów atakują Polskę", "Polityczna indoktrynacja dzieci", "Z nienawiścią na sztandarach", "Marsz Tuska. Atak na działacza demokratycznej opozycji Adama Borowskiego i dziennikarkę TVP" czy też "Masz nienawiści. Agresja i pogarda celebrytów opozycji". Swoją reakcję Stuhr postanowił przekazać w mediach społecznościowych:

Popatrzyłem trochę na TVP Info. Podoba mi się ten styl, odwaga i kultura. To zaraża. Zaczynam myśleć tak, jak oni. Teraz przełączyłem na EuroSport i widzę, że Iga ewidentnie uprawia tenis nienawiści.

Maciej Stuhr namówił Stinga do bojkotu TVP

Wiosną ubiegłego roku głośno było o wracającej po latach gali Wiktory, którą zbojkotowało wielu artystów i dziennikarzy. Ostatecznie na gali miał się pojawić sam Sting, jednak Maciej Stuhr pokrzyżował te niecne plany stacji. W mediach społecznościowych nagłośnił apel do muzyka, w którym przedstawił co reprezentuje publiczny nadawca. "Nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezce stacji, która sieje nienawiść, dzieli społeczeństwo, okłamuje każdego dnia miliony ludzi, stwarza i piętnuje rzekomych wrogów publicznych, niszczy pluralizm i wolność słowa" - pisał w facebookowym poście. Artysta ostatecznie odwołał występ.