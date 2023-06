Tuż przed opolskim koncertem "Debiutów" doszło do niemałego skandalu. Reżyser z TVP przeklinał w stronę Dody i doprowadził ją do łez. Informator Plotka twierdził, że Mikołaj Dobrowolski to dobry przyjaciel Edyty Górniak. To on ma rzekomo załatwiać diwie występy w TVP. Konflikt z Dodą nie jest przypadkowy?

