Anita Sokołowska zyskała popularność dzięki roli Leny w serialu 'Na dobre i na złe". Potem pojawiła się w "Przyjaciółkach", gdzie przez 20 lat wcielała się w rolę Zuzy Markiewicz. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 386 tysięcy fanów. Aktorka prężnie działa w teatrze. Właśnie wyreżyserowała sztukę "Komediantka" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i zaprosiła widzów na przedstawienie. Sokołowska podzieliła się też z fanami metamorfozą, którą właśnie przeszła. Aktorka postawiła na radykalne cięcie.

Anita Sokołowska postawiła na radykalne cięcie. "Dwa kilogramy włosów mniej"

Anita Sokołowska już od jakiegoś czasu chętnie wybierała krótkie fryzury. Tym razem zdecydowała się na jeszcze ostrzejsze cięcie. Włosy do ramion skróciła aż do wysokości podbródka. Zmieniła też kolor. Do tej pory aktorka miała jasnobrązowe włosy. Po metamorfozie na jej głowie pojawił się ciemniejszy kolor ze srebrzystymi pasmami i stylowy artystyczny nieład. "Zostawiłam u niej z dwa kilogramy włosów" - podsumowała wizytę u fryzjerki. Fani są zachwyceni nowym wizerunkiem aktorki, o czym najlepiej świadczą komentarze, które pojawiły się pod zdjęciem. Porównano ją nawet do znanej wokalistki.

Pani Anito gratuluję odwagi!

Bosko z pazurem i ten kolor.

Myślałam, że to Tatiana Okupnik - czytamy w komentarzach.

Anita Sokołowska lubi eksperymentować z wyglądem. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś

Anita Sokołowska niedawno skończyła 47 lat. Jak wyglądała na początku kariery? Przez lata wielokrotnie zmieniała fryzurę i eksperymentowała z wyglądem. W 2011 roku miała czarne włosy i to właśnie w takiej wersji po raz pierwszy pojawiła się w serialu "Przyjaciółki", gdzie zagrała Zuzę. W 2014 roku na jej głowie zadebiutował jasny brąz i kręcone włosy. Zaledwie rok później aktorka miała długie włosy, które na wielkie wyjścia wiązała w kucyk. W 2017 znów wróciła do ciemnych włosów. Podczas gali Telekamer miała na sobie długą koronkową sukienkę i dłuższą grzywkę delikatnie okalającą buzię. Tutaj zobaczycie archiwalne zdjęcia aktorki.