Małgorzata Kożuchowska chwali się metamorfozą. Blond to przeszłość. Zaszalała!

Małgorzata Kożuchowska uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Na ściankach możemy ją podziwiać w perfekcyjnych stylizacjach, obok których ciężko przejść obojętnie. Aktorka ukochała sobie minimalizm i elegancję, do czego fani zdążyli już przywyknąć. Teraz jednak zaszalała i zaprezentowała się w całkowicie odmienionej odsłonie. Podczas jednego z ostatnich eventów zaprezentowała się w... różowych włosach.

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska o mobbingu. "Kiedyś to było na porządku dziennym"

Małgorzata Kożuchowska przefarbowała włosy na różowo

W sobotę 3 czerwca odbyła się impreza charytatywna organizowana co roku przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. W warszawskim Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprezentowała się plejada gwiazd w barokowym stylizacja, jednak tylko jedna z nich od razu wszystkich przyćmiła. Małgorzata Kożuchowska tego wieczora miała na sobie sukienkę projektu Gosi Baczyńskiej. Kreacja sięgała aż do ziemi i posiadała wiązania na ramiączkach, a także nietypowe zdobienie na wysokości bioder. Do tego dobrała niedużą okrągłą torebkę, ale uwagę zwraca coś zupełnie innego. Na tę okazję Małgorzata Kożuchowska przefarbowała włosy na różowo. Trzeba przyznać, że w aż tak odważnej odsłonie dawno jej nie widzieliśmy. Na Instagramie pojawiła się relacja z przygotowań, z której wynika, że to jednak chwilowa zmiana. Aktorka zdecydowała się na koloryzację sprejem.

About last night (A jeśli chodzi o ostatnią noc... - tłum. red.) - pisała Małgorzata Kożuchowska.

Małgorzata Kożuchowska Instagram @malgorzatakozuchowska_

Fani pod wrażeniem metamorfozy Małgorzaty Kożuchowskiej

Pod najnowszym postem Małgorzaty Kożuchowskiej od razu zebrali się fani, którzy byli zachwyceni jej nowym lookiem. Stwierdzili, że jak zwykle wyglądała perfekcyjnie. "Ładnemu we wszystkim ładnie.", "Cudownie wyglądałaś.", "Po prostu BOSKA!" - czytamy w komentarzach. Inni z kolei zwrócili uwagę na jej sukienkę. Porównują ją do austriackiej arcyksiężniczki Marii Antoniny. "Pani Gosia jak Maria Antonina." - pisała jedna z zachwyconych fanek. Więcej zdjęć Małgorzaty Kożuchowskiej w nowej fryzurze znajdziesz w naszej galerii na górze strony.