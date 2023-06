Tuż przed startem tegorocznego festiwalu w Opolu doszło do oburzającej sytuacji. Doda zrelacjonowała w mediach społecznościowych, że została źle potraktowana przez reżysera. Podczas prób wizualizacji padły wulgarne słowa. TVP zareagowała na nagranie z zapłakaną wokalistką. Na Instagramowym profilu Bądźmy Razem TVP pojawiły się przeprosiny reżysera Mikołaja Dobrowolskiego.

Doda załamana przed Opolem. Reżyser kazał jej "wypierd*lać"

Doda ma uświetnić swoim recitalem tegoroczny koncert "Debiutów". To wydawać by się mogło posunięcie, które ma uratować konkurs, który od lat cieszy się najmniejszych zainteresowaniem spośród opolskich koncertów i konsekwentnie był spychany przez TVP na margines. Okazuje się jednak, że do występu gwiazdy mogło nie dojść. Na próbach panowała wyjątkowo nerwowa i niemiła atmosfera. W pewnym momencie reżyser zaczął przeklinać do wokalistki. Zrobiło się na tyle poważnie, że zapłakana Doda zrelacjonowała wszystko w mediach społecznościowych.

Jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec, nie? Skończyliśmy nagrywać wizualizacje do Opola. Jest tak okropna atmosfera. Reżyser przyszedł, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w d*pę. Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: Wypier*alaj. Odpie*dol się, rób sobie sama festiwal

Doda nie wystąpi w Opolu? "Reżyser mówi do mnie: Wyp****alaj"

TVP przeprasza Dodę. Reżyser tłumaczy, że poniosły go emocje

Reżyserem koncertu "Debiuty" jest Mikołaj Dobrowolski. To on odpowiedzialny był za występy Blanki i Krystiana Ochmana na Eurowizji. Od lat pracuje także przy produkcji "Jaka to melodia?". Nerwowa sytuacja na próbach spowodowała, że nie będzie reżyserował recitalu Dody w Opolu. Na Instagramie profilu Bądźmy Razem TVP pojawiły się oficjalne przeprosiny ze strony Dobrowolskiego.

Dodo, jest mi bardzo przykro, że poniosły mnie emocje podczas wspólnej pracy przy jednym z twoich najważniejszych recitali na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Będzie to bardzo dobry show, a cała sytuacja nie powinna mieć miejsca. Tylko pozytywne emocje. Przepraszam, Mikołaj Dobrowolski - czytamy w oświadczeniu.

