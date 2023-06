Szelągowska o zwolnieniu Dowbor. Żałuje, ale chwali Miszczaka: Zna się na tym, co robi

Dorota Szelągowska niedawno spotkała się z Szymonem Majewskim, by porozmawiać w jego cyklu "Nie mam pytań". Prowadzący poruszył wiele tematów, nawiązał także do głośnego zwolnienia Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom". Co o decyzji Edwarda Miszczaka, który podziękował prezenterce i na jej miejsce wybrał Elżbietę Romanowską, myśli gwiazda programów o tematyce wnętrzarskiej, emitowanych na kanałach związanych ze stacją TVN?

Dorota Szelągowska o zwolnieniu Katarzyny Dowbor

Zwolnienie Katarzyny Dowbor odbiło się szerokim echem w mediach. Prezenterka była bardzo lubiana przez widzów, także dzięki niej format zdobył Telekamerę. Gwiazdy jednak zabrakło na gali, a o powodach możecie przeczytać TUTAJ. Sama była zaskoczona decyzją Edwarda Miszczaka, w ogóle się tego nie spodziewała. Swoje zdanie na temat tego, co zarządził dyrektor programowy, wyraziła m.in. Monika Richardson, która stanęła w obronie koleżanki. A co na to Dorota Szelągowska?

Szymon Majewski zapytał się projektantki wnętrz, czy w ogóle oglądała format "Nasz nowy dom". "Oczywiście, ja w ogóle Kasię bardzo lubię. (...) Miała fantastyczną ekipę. Oni wykonują ogromną pracę" - odpowiedziała. Następnie nawiązała do kwestii tego, czy jako prowadzące programy o podobnej tematyce, tylko w różnych stacjach, czuły, że ze sobą rywalizowały. "Powtarzałyśmy to z Kaśką, ilekroć nas pytano: To nie jest żadna konkurencja, dlatego że wszystkie stacje mogłyby mieć tego typu programy i jeszcze nadal nie spełnili zapotrzebowania" - wyjaśniła. A jak odebrała zwolnienie Katarzyny Dowbor? Szelągowska nie ukrywa, że "zrobiło jej się przykro". W rozmowie z Majewskim oceniła też zachowanie Miszczaka:

Dziwię się, że nie została gdzieś na przykład w Fundacji Polsat, ale Edward przyszedł do Polsatu robić swoją telewizję. Ja go bardzo lubię, cenię i to jest człowiek, który zna się na tym, co robi i on ma jakiś swój pomysł - podkreśliła.

Szelągowska już wcześniej zwróciła się do Dowbor

Dorota Szelągowska już wcześniej wyraziła wsparcie dla Katarzyny Dowbor. Zostawiła komentarz pod postem byłej gwiazdy Polsatu, w którym dziękowała fanom za miłe słowa i reakcje po informacji, że została zwolniona. "Wysyłam tony miłości! Pomogliście tylu ludziom, że wierzę, że to dobro do was wróci!" - napisała wtedy. Jej słowa szybko podchwycili internauci, którzy zaproponowali paniom, by stworzyły wspólny program. Oglądalibyście?