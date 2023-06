Instagram Kasi Tusk od kilku dni ma nową formę. Córka Donalda Tuska zwykle dzieli się z fanami estetycznymi kadrami z domu, pokazuje modne stylizacje i chwali się nowymi przepisami. Zwykle raczej broni też prywatności rodziny, a głos w sprawach politycznych zabiera w wyjątkowych sytuacjach. W związku z głośną w ostatnich dniach ustawą "Lex Tusk" najpierw namawiała, a potem relacjonowała Marsz 4 czerwca i nie kryła, że jest roztrzęsiona. Nie wszystkim jednak się to spodobało.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Tusk spędza czas z córką na molo

Kasia Tusk odpowiada na uszczypliwy komentarz internautki

W niedzielę odbył się Marsz 4 czerwca, na którym zgromadziło się kilkaset tysięcy osób z całej Polski. Wśród nich zjawiła się Kasia Tusk, która przyleciała prosto z Trójmiasta. Na Instagramie tego dnia zamieściła obszerną relację, którą zwieńczyła podsumowującą "rolką". Choć w komentarzach otrzymała sporo wsparcia, bowiem sprawa nowej komisji do badania wpływów rosyjskich w Polsce dotyczy między innymi jej ojca, to część internautów nie powstrzymała się od uszczypliwych komentarzy. "Jestem bardzo zawiedziona, że w tego bloga wdarła się polityka" - pisała jedna z fanek. Kasia Tusk jednak nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Zauważyła, że polityka dotyczy każdego i przychodzą dni, które otwierają na to oczy.

Jak politycy wyglądali w młodości? Trudno ich rozpoznać. Joe Biden to niezłe ciacho

Hmm to raczej do życia nas wszystkich władza brutalnie tę politykę wciska. Można zamykać oczy i udawać, że wszystko jest w porządku, ale prędzej czy później to dotknie też panią i pani rodzinę - proszę nie być obojętnym, póki jeszcze możemy działać. Demokracja umiera w ciszy - odpowiedziała Kasia Tusk.

Kasia Tusk odpowiada na uszczypliwy komentarz Screen Instagram @makelifeeasier_pl

Kasia Tusk ostrzega obywateli przed działaniami PiS-u

Po powrocie z Marszu 4 czerwca Kasia Tusk opublikowała post podsumowujący wydarzenie. Podziękowała wszystkim za ogromne wsparcie, a po chwili ostrzegła przed działaniami PiS-u. Uważa, że partia zrobi wszystko, aby zmanipulować Polaków. "I powiem wam, co teraz będzie. Będą wyszydzać, będą zohydzać, będą mówić, że te pół miliona było przekupione, zmanipulowane, nieświadome czy agresywne. Będą próbować robić wszystko, aby udowodnić, że to było nic, bo w głowach im się nie mieści, że tyle ludzi wyszło dziś na ulicę z czystego poczucia obowiązku. - pisała Kasia Tusk.