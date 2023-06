Jeszcze kilka miesięcy temu media rozpisywały się o niezwykle kontrowersyjnej książce księcia Harry'ego, w której dogłębnie opisał szczegóły życia na dworze i nie powstydził się najbardziej intymnych wyznań, takich jak wspomnienia z pierwszych miesięcy związku z Meghan Markle, odejścia z rodziny królewskiej i kłótni z najbliższymi. Według doniesień zagranicznych mediów zarówno król Karol III, jak i książę William nie byli zachwyceni jego poczynaniami. Wygląda na to, że mimo wszystko następca tronu postąpi podobnie do brata. Też ma zamiar wydać książkę.

Książę Wiliam wyda książkę o ekologii

Książę William od dziecka jest przygotowywany do objęcia tronu brytyjskiego i doskonale zna zasady panujące na dworze. Pracujący członkowie rodziny królewskiej nie mogą zabierać publicznie głosu w kwestiach tego, co na ich temat piszą media. Łatwo więc się domyślić, że nie poznamy zdania przyszłego króla w tego typu sprawach, ani nie podzieli się plotkami z Pałacu. Książka ma jednak spore znaczenie. Jego ojciec król Karol III propaguje wśród poddanych ekologiczny tryb życia. Według serwisu New Idea będzie to podręcznik skierowany do młodzieży.

Stworzyliśmy ten podręcznik, aby dać młodym ludziom narzędzia potrzebne do dokonania prawdziwych, znaczących zmian na naszej planecie. Mamy nadzieję, że książka zachęci młodych marzycieli do bycia upartymi optymistami, z odpornym na krytykę, pozytywnym nastawieniem i przekonaniem, że zmiany, które wprowadzą, będą mogły ostatecznie ulepszyć świat dla wszystkich - napisali autorzy książki.

Książę William otrzymał ważne zadanie

"The Earthshot Prize: A Handbook for Dreamers and Thinkers: Solutions to Repair our Planet" (pol. "Nagroda Earthshot: Podręcznik dla marzycieli i myślicieli: rozwiązania naprawy naszej planety") zostanie napisana przez Colina Butfielda i Jonniego Hughesa i trafi do sprzedaży już 12 października 2023 roku. Pojawią się w niej fragmenty autorstwa Sir David Attenborough, aktorki Shailene Woodley i byłego sekretarza wykonawczego Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu Christiana Figueres. Sam książę William zajmie się przedmową.