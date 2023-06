Nie da się ukryć, że Anna Czartoryska-Niemczycka bardzo ceni sobie spokój oraz życie rodzinne. Celebrytka ostatnimi czasy nieco zniknęła z blasku show-biznesu i rzadko pojawia się na branżowych eventach. Aktorka wraz z mężem Michałem Niemczyckim doczekała się czwórki dzieci: Ksawerego, Janiny, Antoniego oraz Stefana. Choć mężczyzna należy do grona najbogatszych Polaków, to para nie afiszuje się z luksusem. Jakie podejście ma do tego Anna Czartoryska-Niemczycka? Jeden z najnowszych wpisów nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Anna Czartoryska-Niemczycka zapytana o luksus. Odpowiedź daje do myślenia

Anna Czartoryska-Niemczycka aktywnie działa w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Jednocześnie bardzo ceni prywatność jej najbliższych. Dlatego próżno u niej szukać zdjęć z pokazanymi twarzami pociech. Najczęściej możemy u niej zobaczyć prozę życia i zwykłą rzeczywistość. Ostatnio fanów zaczęła nurtować jedna kwestia, a mianowicie - finanse domowe.

Jakiś czas temu Anna Czartoryska-Niemczycka postanowiła wejść w interakcję z fanami i zorganizowała popularną serię pytań na InstaStories. Jeden z obserwatorów podjął się zapytania o znaczenie rzeczy materialnych. "Jak ważne są dla ciebie luksus i pieniądze?" - napisał. Celebrytka nie pozostawiła go bez odpowiedzi i opublikowała obszerny wpis. Na samym początku zaznaczyła, że posiadanie pieniędzy wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Dlatego cieszy się, że stać ją na zapewnienie edukacji oraz opieki lekarskiej dla dzieci. "Pieniądze są ważne na tyle, żebym nie musiała się martwić o rachunki i mogła zapewnić wykształcenie i ewentualnie opiekę medyczną moim dzieciom" - wyznała.

Później dodała, że luksusem są dla niej bardziej przyziemne sprawy. Aktorka cieszy się, gdy może się wyspać lub zostawić dzieci pod opieką rodziców i spędzić spokojne chwile u boku męża. "A luksus to dla mnie możliwość wyspania się, podrzucenia dzieci dziadkom na weekend, pieszy dystans do szkoły bez stania w korkach i to, że nie muszę sama odkurzać" - stwierdziła.

Anna Czartoryska-Niemczycka i Michał Niemczycki obchodzili cynową rocznicę ślubu. Podzielili się niepublikowanym wcześniej kadrem. Uroczo!

Anna Czartoryska-Niemczycka jest żoną biznesmena Michała Niemczyckiego. Para stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała sobie sakramentalne "tak" w prima aprilis 1 kwietnia 2013 roku. Choć aktorka wiedzie udane życie, to rzadko dzieli się momentami z mężem w sieci. Wyjątek zrobiła jakiś czas temu z okazji dziesiątej rocznicy ślubu. Opublikowana fotografia była czarno-biała zdjęciu aktorka pozowała w sukni ślubnej, a jej mąż we fraku. Na zdjęciu małżonkowie mają swobodne miny. Wszystko wskazuje na to, że jest to luźniejsze zdjęcie z sesji ślubnej. Do udostępnionego kadru aktorka zdecydowała się dołączyć krótki, ale wymowny wpis. "Just married dziesięć lat później. Dziękuję ci za wszystko! (Więcej nie piszę, bo ten dzień spędzamy bez telefonów)" - napisała.