Ich Troje na przełomie lat 90. i dwutysięcznych biło rekordy popularności. Zresztą największe hity zespołu do dziś podbijają stacje radiowe. Jedną z wokalistek, która występowała w trio, była Justyna Majkowska. Kobieta towarzyszyła największym osiągnięciom Ich Troje. Fani przez długi czas zastanawiali się, czemu artystka zdecydowała się odejść.

Justyna Majkowska po latach zdradziła, dlaczego opuściła Ich Troje

Żeński skład Ich Troje wielokrotnie się zmieniał. Najdłużej u boku Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy występowała Magda Femme i Marta Milan. Przez dwa lata od 2001 do 2003 w grupie działała Justyna Majkowska. Jej czas w zespole przypadł na okres największej popularności. To właśnie z nią na wokalu nagrano takie hity jak "Powiedz" czy "Zawsze z tobą chciałbym być", które Polacy nucą do dziś. Jak wyznała po latach - to ją jednak przytłoczyło.

W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy - wyjawiła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Kobieta jeszcze kilkukrotnie wracała na chwilę do grupy. Głównie z okazji jubileuszy, gdzie razem na scenie świętowała z pozostałymi muzykami. W 2006 roku właśnie z tej okazji wystąpiła razem z Ich Troje na Eurowizji, wykonując utwór "Follow My Heart" z gościnnym udziałem Reala McCoya. Po raz ostatni wokalistka wystąpiła z zespołem w 2018 roku.

Była wokalistka Ich Troje skupiła się na rodzinie i solowej karierze

Justyna Majkowska jednak zaznacza, że wcale nie żałuje odejścia z Ich Troje. Po tym wydarzeniu kobieta skupiła się na rodzinie. W 2005 roku wyszła za mąż i doczekała się trójki dzieci. Przed karierą muzyczną studiowała pedagogikę i edukację elementarną na Uniwersytecie Opolskim i to właśnie w tym kierunku podążyła, gdy zeszła ze sceny. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem terapii dla dzieci z autyzmem. Chociaż co jakiś czas nagrywa utwory muzyczne, to jasno mówi, że nie planuje powrotu do show-biznesu.

Nie mam czasu na wielki powrót. Nie wiem, jak miałabym to zrobić, bo pracuję na pełen etat i mam troje dzieci w chacie. Ale rzeczywiście stworzyliśmy z Piotrem Cajdlerem kilka utworów. Płyta lub epka być może nawet powstanie, a raczej na pewno, ale przede wszystkim chcemy wystąpić na kilku koncertach klubowych i dobrze się przy tym bawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedziała.

W wywiadzie wokalistka opowiedziała również o tym, że nie czuje się dobrze w świetle reflektorów. Stresują ją występy przed ogromną publicznością, pozowanie na ściankach i udzielanie wywiadów. Mimo wszystko karierę w Ich Troje traktuje jak przygodę życia.

Dla rodziny nie jestem Justyną Majkowską z Ich Troje. Mój mąż ostatnio włączył dzieciakom mój duet z Michałem, który nagraliśmy, gdy byłam w ciąży z Anielcią. Dzieci patrzyły na to bez entuzjazmu. Były zdziwione tym nagraniem. Pytały, dlaczego śpiewał ze mną jakiś pan w czerwonych włosach. Wolałyby, żeby na tym filmiku był obok mnie ich tata - dodała.

Jak widać, jej dzieci nie są świadome, czym wcześniej zajmowała się ich mama i jak popularna była. W ostatnim czasie jednak muzyka Ich Troje coraz częściej pojawia się w stacjach radiowych. Kto wie, może jeszcze pociechy Justyny Majkowskiej kiedyś zmienią zdanie.