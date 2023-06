Serial "Ranczo" doczekał się dziesięciu sezonów, choć początkowo nie zakładano aż tylu odcinków. Jednak widzowie tak pokochali mieszkańców Wilkowyj, że domagali się, by nie zakańczano produkcji. Reżyser, Wojciech Adamczyk, posłuchał ich próśb. Ostatni odcinek wyemitowano 27 listopada 2016 roku. Akcja głównie toczyła się w dworku Lucy (Ilona Ostrowska), w domu wójta (Cezary Żak), a także - może przede wszystkim - na ławeczce pod sklepem Więcławskiej (Dorota Chotecka). Wszystkie miejsca stoją do tej pory, a my w miniony weekend odwiedziliśmy wieś Jeruzal, gdzie kręcono sceny w sklepie i pod nim.

Zobacz wideo Zajrzeliśmy do Jeruzala

"Ranczo". Jak dziś wygląda sklep i kultowa ławeczka? Lata świetności ma za sobą

Wilkowyje to miejscowość wymyślona na potrzeby serialu. Sceny nagrywano w różnych wsiach i miasteczkach. W Jeruzalu w województwie mazowieckim wykorzystano kościół, plebanię, tamtejszy sklep, a także ławeczkę, która pod nim stoi. W Jeruzalu znalazł się także m.in. budynek starej szkoły, przychodnia Wezóła (Wojciech Wyskocki) czy dom, w którym senator (Cezary Żak) miał swoje biuro. Oprócz głównych postaci, czyli Lucy, Kusego (Paweł Królikowski), wójta/księdza wiele dodawali miejscowi pijaczkowie, czyli Pietrek (Piotr Pręgowski), Hadziuk (Bogdan Kalus), Solejuk (Sylwester Maciejewski) oraz Stach Japycz (Franciszek Pieczka). W pierwszym sezonie był także przez chwilę Jan Japycz (grał go Leon Niemczyk, który zmarł w trakcie trwania nagrań).

Ławeczka była miejscem, w którym wspomniani bohaterowie serialu pili głównie tamtejsze wino Mamrot (które można kupić, powstało na fali popularności serialu), a przy okazji rozmawiali o bieżących sprawach i dzielili się refleksjami na temat różnych tematów społecznych i politycznych. Ławeczka stoi do tej pory i jest wielką atrakcją. Fani serialu tłumnie przyjeżdżają do Jeruzala, gdzie robią sobie zdjęcia, nierzadko z butelką wspomnianego wina w rękach. W jakim dzisiaj stanie jest zarówno budynek, jak i ławeczka? Lata świetności mają już za sobą. Farba schodzi, kolor jest wypłowiały, widać dziury w ścianach na zewnątrz. Mimo to nadal przyciąga tłumy turystów. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

"Ranczo". Czy będzie kontynuacja serialu?

Produkcja nie planuje kontynuacji serialu, choć przez długi czas krążyły takie plotki. Wątki zostały zakończone i wyjaśnione, twórcy nie widzą więc sensu, by ciągnąć go na siłę. Oprócz tego nie żyje wiele aktorów i osób tworzących format, jak choćby grający główną rolę Paweł Królikowski. O to, czy będzie kontynuacja, został zapytany także Jacek Kawalec. "Według mnie tego się nie da zrobić" - zdradził w rozmowie z "Faktem" serialowy Witebski. Więcej o tym przeczytacie TUTAJ.