Związek księcia Harry'ego z Meghan Markle od początku budził wątpliwości i kontrowersje. Już na samym początku ich relacji w mediach pojawiały się pogłoski o tym, że wybranka serca syna księżnej Diany nie potrafi dogadać się z rodziną królewską. Doniesienia te poniekąd potwierdził słynny wywiad pary z Oprah Winfrey, który odsłonił kulisy życia w pałacu. Para już od trzech lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie stara się ułożyć życie na nowo. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się pogłoski o rzekomym kryzysie małżeństwa. Markle ma być bowiem coraz częściej widywania bez męża u boku.

Kryzys w związku Harry'ego i Meghan. Markle imprezuje w najlepsze bez męża

Plotki rozpoczęła angielska biografka rodziny królewskiej Angela Levin. Promując książkę o księciu Harrym, zasugerowała, że małżonkowie mogą nie doczekać kolejnej rocznicy ślubu. W programie telewizyjnym "Dan Wootton Tonight" oceniła, że małżeństwo z pewnością wkrótce się rozpadnie i Harry wreszcie powie "dość". Najnowsze doniesienia twierdzą także, że Markle ma być także coraz częściej widywana bez męża na imprezach w Los Angeles. "Księżna Sussexu zostawia męża w domu, zanurzając się w scenie towarzyskiej Los Angeles, co budzi kontrowersje i ciekawość" - donosi portal marca.com. Dużo mówi się także o tym, że Markle ma być zbyt dominująca i władcza nad Harrym. Żona księcia miała go także nie wspierać, kiedy spadła na niego fala krytyki po opublikowaniu autobiografii "Spare".

Plotki o kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego nie milkną

Zdaniem "The Sun" z kolei, syn króla Karola III w momentach najostrzejszych konfliktów ma pakować najpotrzebniejsze rzeczy i uciekać do hotelu, który znajduje się blisko rezydencji pary. "Według doniesień, 38-letni Harry ma dla siebie pokój w przodującej sieci hoteli w Montecito, w pobliżu rezydencji pary o wartości 12 milionów funtów. Od czasu do czasu przebywa tam bez żony" - donosił brukowiec. Sensacyjne doniesienia "The Sun" skomentował przedstawiciel księcia Harry'ego. Rzecznik w rozmowie z portalem Page Six krótko, ale stanowczo zaprzeczył, jakoby takie sytuacje miały miejsce. "To nieprawda" - powiedział przedstawiciel małżeństwa.