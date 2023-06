Sylwia Bomba zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Dziś konto celebrytki na Instagramie śledzi ponad 823 tysiące internautów. Bomba od momentu debiutu w programie schudła aż 30 kilogramów. Na początku przemianę zawdzięczała diecie, do której potem dorzuciła regularne treningi. "Ja zawsze się odchudzałam dietą, bo dieta to jest 70 proc. sukcesu, ale teraz dołożyłam ćwiczenia, bo ich mi naprawdę brakowało" - podkreśliła. Celebrytka często udostępnia swoje zdjęcia "przed" i "po" i nie da się ukryć, że włożyła sporo pracy w swoją przemianę. Pod jednym z ostatnich fotografii opublikowanych przez bohaterkę show TTV, które zrobiła podczas wakacji w Turcji, zarzucono jej, że poddała się potajemnie liposukcji. Bomba właśnie odniosła się do tych komentarzy.

Sylwia Bomba odpiera zarzuty odnośnie liposukcji. "Pewność, z jaką mądre panie wiedzą lepiej jest dość zabawna"

Sylwia Bomba podzieliła się na Instagramie zdjęciem w bikini i poinformowała, że dostała od kilku obserwatorek zarzuty, że jest po zabiegu liposukcji. Celebrytka podkreśliła, że to najlepszy komplement dla współpracującego z nią trenera, dzięki któremu przeszła metamorfozę sylwetki. "Rekonwalescencja po liposukcji jest raczej długa i nie sposób byłoby ukryć takiego zabiegu, bo od kilku lat jestem tutaj codziennie (poza dwoma tygodniami gdy zmarł tata Antosi). Pewność, z jaką mądre panie wiedzą lepiej jest dość zabawna" - podkreśliła Bomba.

Sylwia Bomba odpowiada na złośliwe komentarze. "Ja i mój ciążowy brzuszek chcemy wam zaprezentować najnowszą kolekcję"

Sylwia Bomba ma już wprawę w radzeniu sobie z uszczypliwymi komentarzami w sieci. Podczas jednego z nagrań na Instagramie pokazała się w dopasowanej stylizacji, która podkreślała jej sylwetkę i fanki zapytały ją o... ciążowy brzuszek. "A pani Sylwia może w ciąży? Bo taki brzuszek ładny..." - zwróciła się do niej jedna z fanek. Bomba nie zostawiła tego bez komentarza. Krótko to podsumowała. "Hahaha, jeb**m!" - odpisała. W kolejnej relacji celebrytka odniosła się do tego komentarza. "Ja i mój ciążowy brzuszek chcemy wam zaprezentować najnowszą kolekcję. Jakby ktoś nie wiedział, to pod rolką pani spytała mnie, czy jestem w ciąży, bo mam ciążowy brzuch..." - powiedziała na nagraniu