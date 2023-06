Anna Bardowska na komunii siostry. Zaskoczeni fani dopytują o różnicę wieku

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jeszcze podczas trwania matrymonialnego show TVP1 szybko się w sobie zakochali. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i mają już dwoje dzieci, syna Jana i córkę Liwię. Para niedawno przeprowadziła się do nowego domu. W kwietniu minęło już siedem lat od ich ślubu. Z tej okazji wybrali się na wycieczkę do Pragi, a w sieci podzielili się relacją z wypadu. Żona rolnika jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie udostępnia zdjęcia z rodziną. Anna właśnie pokazała rodzinne ujęcie z komunii swojej młodszej siostry. Fani byli zadziwieni różnicą wieku, jaka je dzieli.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin mówi o ojcu Stefanii. Ma z nim rozwód kościelny?

Anna i Grzegorz Bardowscy wybrali się na komunię. "To pani siostra? Wow !"

Anna Bardowska bardzo chętnie dzieli się na Instagramie szczegółami codziennego życia. Jej konto obserwuje 290 tysięcy internautów. Tym razem żona rolnika pokazała zdjęcie z ważnej uroczystości rodzinnej, Młodsza siostra Anny właśnie przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Fani byli zdziwieni sporą różnicą wieku między nimi. "To pani siostra? Wow!" - czytamy w komentarzach. Dopytywali też, ile lat je dzieli. Jedna z internautek wyliczyła, że między Anią a jej młodszą siostrą jest ok. 22 lat różnicy. Rolniczka ma także starszą siostrę, z którą m.in. założyła sklep internetowy.

"Rolnik szuka żony". Rocznica śmierci Krzysztofa. Jak radzi sobie Bogusia?

Na ten wyjątkowy dzień Anna założyła koronkową sukienkę w fiołkowym odcieniu. Rolniczka wyprostowała też włosy. Córka pary Liwia miała na sobie różową sukienkę w kwiaty, a we włosach przypięte spinki z kokardkami. Syn Bardowskich, Jan, tym razem założył garnitur i elegancką muchę. Fanki były zachwycone rodzinnym zdjęciem. "Pięknie wyglądacie", "Podobne jesteście do siebie. Piękna rodzinka" - czytamy w komentarzach.

Anna Bardowska z rodziną na komunii siostry fot. instagram.com/ania.bardowska

"Rolnik szuka żony". Anna i Grzegorz Bardowscy przeprowadzili się do nowego domu

Anna i Grzegorz niedawno wykończyli wnętrza nowego domu. Żona rolnika oprowadziła po nowym lokum pary na swoim kanale na YouTubie. Postawili na nowoczesne rozwiązania i stonowane kolory. Największą uwagę w pomieszczeniu zwraca huśtawka w sypialni i "tajne" przejście w łazience. Wielkie lustro, które zostało zrobione na specjalne zamówienie, jest jednocześnie wejściem do drugiego pokoju. Więcej zobaczysz tutaj.