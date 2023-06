Shakira po głośnym rozstaniu z Gerardem Pique wraz z dziećmi opuściła Barcelonę, aby zacząć nowe życie w Miami. Kolumbijka zamieszkała w luksusowej willi, którą kupiła jeszcze w 2001 roku. Jak donosi hiszpański "La Razon", posiadłość ma 750 metrów kwadratowych i własną przystań. Do dyspozycji jest też działka o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. To właśnie tam wokalistka chce zapomnieć o zdradach sportowca i ułożyć sobie życie na nowo. Po rozstaniu para dzieli się opieką nad synami, 10-letnim Milanem i ośmioletnim Sashą. Według "National" wokalistka ma prawo do opieki przez 20 dni w miesiącu, a ich ojciec do 10. W wakacje te ustalenia się zmieniają i 70 procent czasu dzieci spędzają ze sportowcem. Właśnie nadszedł czas na przekazanie opieki, bo chłopcy większą część wakacji spędzą z Pique. Wokalistka musi przekazać dzieci ojcu i z tej okazji pojawiła się w Barcelonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Shakira śpiewa z fanami diss na Pique. Przyszli pod jej dom

Milam i Sasha początek wakacji spędzą z ojcem. Shakira właśnie przyleciała do Barcelony

Synowie Shakiry i Gerarda Pique właśnie skończyli zajęcia w amerykańskiej szkole i przyszedł czas na ich wakacje z ojcem. Przewidywano, ze to właśnie Pique poleci do USA, aby zabrać synów do Hiszpanii, ale nastąpiła nagła zmiana planów. Uśmiechnięta Shakira właśnie opublikowała zdjęcie z Barcelony i wygląda na to, że wyręczyła sportowca. "Jak miło tu wrócić" - napisała na Instagramie. W komentarzach od razu posypały się komplementy. Fani Wokalistki stwierdzili, że promienieje i po rozwodzie wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Według "La Vangardia" Milan i Sasha zostaną z tatą do 19 czerwca. To aż dwa dni więcej niż pierwotnie ustalono, ale Shakira chce zrekompensować chłopcom czas stracony na podróż do Europy. Jak na razie nie wiadomo, gdzie przekazane zostaną dzieci. W mediach krążyła plotka, że Pique spotka się z dziećmi w Kolumbii.

Shakira odwiedziła rodziców w Kolumbii

Jak donosi portal marca.com ,Shakira przed przylotem do Barcelony zabrała chłopców do dziadków, którzy mieszkają w Kolumbii. Cała trójka przybywała w mieście Barranquilla i pojawiły się przypuszczenia, że to właśnie tam Pique może odebrać dzieci. Te plotki podsycił fakt, że sportowiec i jego dziewczyna Clara Chia byli widziani wcześniej pod kolumbijską ambasadą w Barcelonie. Jak się jednak okazało, Shakira sama postanowiła przylecieć z nimi do Barcelony. To z pewnością wyjątkowo trudna podróż dla wokalistki. Barcelona przez wiele lat była jej domem, który zaledwie dwa miesiące temu opuściła.