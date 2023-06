Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski należą do najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TVP. Prowadzą razem "Pytanie na śniadanie", które cieszy się dużą oglądalnością. 4 czerwca mnóstwo prezenterów telewizyjnych, dziennikarzy, aktorów i influencerów wsparło Marsz Wolności organizowany przez Tuska. Cichopek i Kurzajewski również podzielili się swoimi planami na niedzielę. Nie uwzględnili jednak w grafiku uczestnictwa w marszu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tak spędzają 4 czerwca. "Szkoda, że nie na manifestacji"

Duet prezenterów TVP cieszy się ogromną sympatią widzów. Aktorka jest śledzona na Instagramie przez 580 tys. obserwatorów, zaś jej partner zgromadził na swoim profilu 84,5 tys. fanów. Cichopek często wstawia do sieci zdjęcia z pracy, podróży i chwil spędzanych z rodziną. Czym celebrytka podzieliła się z fanami 4 czerwca? Pokazała zdjęcie z pikniku. Uśmiechnięta Cichopek dołączyła do niego opis: "Chwilo, trwaj". Fani aktorki zaczęli życzyć jej udanego weekendu. Komplementowali przy tym jej wygląd. Druga część internautów odniosła się w komentarzach do wydarzenia, w które zaangażowały się dziesiątki Polaków.

Piknik to w Warszawie na manifestacji - czytamy pod postem.

"Szkoda, że nie na manifestacji" - napisał inny obserwator Cichopek. Co z kolei robił jej ukochany, Maciej Kurzajewski? Dziennikarz odpoczywa na wakacjach we Włoszech. Wrzucił do sieci zdjęcie z biegu w towarzystwie syna. Kurzajewski nie od dziś jest zapalonym biegaczem. "Super, ze razem biegacie. Najlepsze hobby, jakim można zarazić dziecko" - napisała obserwatorka.

Związek aktorki i Hakiela to już przeszłość. Dziś byli małżonkowie układają sobie życie u boku nowych partnerów. W rozmowie z Jastrząb Post tancerz porównał swoją dawną i obecną relację. Związek z tajemniczą Dominiką nie jest medialny, jak było to w przypadku małżeństwa z Cichopek. "Ja już powiedziałem kiedyś, że nie planuję kolejnych medialnych związków, nie chcę, żeby to było bardziej ściankowe. Zakończyłem już jeden długi, medialny związek i wyciągnąłem z tego pewne wnioski. Myślę, że ta sfera życia, w tej nowej relacji pozostanie bardziej moja" - powiedział Hakiel.