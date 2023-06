Monika Olejnik to znana dziennikarka z ogromnym stażem. Z Polskiego Radia trafiła do Radiowej Trójki, a następnie otrzymała angaż w telewizji. Dziś większość widzów zna ją z programu publicystycznego "Kropka nad i", który nadawany jest przez TVN24. Dziennikarka nie boi się wyrażać poglądów, co wielokrotnie udowodniła w mediach. W dniu Marszu Wolności organizowanym przez Donalda Tuska, Olejnik zdecydowała się na symboliczny post.

Monika Olejnik walczyła o demokrację 34 lata temu. Jak bardzo się zmieniła?

4 czerwca ulicami miast przeszły tłumy Polaków, którzy pragną bronić demokracji. Na marszu nie zabrakło celebrytów, influencerów i dziennikarzy jawnie mówiących o stanowisku w polityce. Do obecnej władzy zastrzeżenia ma także Monika Olejnik, więc nikogo nie zdziwił fakt, że prowadząca "Kropki nad i" postanowiła wesprzeć Marsz Wolności. Z tej okazji wstawiła na Instagramie zdjęcie z 1989 roku. Opatrzyła je wymownymi hasztagami takimi jak "solidarność", "szacunek", "wolność" czy "demokracja".

W poście możemy zobaczyć Olejnik, która jest ubrana na galowo. Obserwatorzy dziennikarki poparli jej działania i przy okazji skomplementowali ją. "Piękna dziewczyna" - czytamy w komentarzach. Co z kolei napisali inni obserwatorzy? "Wolni ludzie, wolna Polska!", "Idziemy. W nas jest siła", "Dopóki nie połączy ich świadomość, nigdy się nie zbuntują; dopóki się nie zbuntują, nie staną się świadomi". George Orwell, Rok 1984" - piszą odbiorcy Olejnik.

Monika Olejnik o braku przeprosin od TVP

W lutym dziennikarka ogłosiła, że wygrał proces toczony przeciwko TVP. "Telewizja Publiczna sugerowała w swoich manipulacjach, że kamienica, w której mieszkam, była powiązana ze złodziejską prywatyzacją. Dzisiaj zapadł wyrok, w którym sąd apelacyjny utrzymał wyrok pierwszej instancji i potwierdził, że wszystkie te sugestie wobec mnie były nieprawdziwe i nieuprawnione" - oznajmiła wówczas. 10 maja dodała kolejny post dotyczący tego konfliktu. "Kiedy wreszcie TVP mnie przeprosi? Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny! Czekam!" - poinformowała obserwatorów dziennikarka. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.