Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Przed ceremonią księżna Sussex miała pokłócić się z księżną Kate o sukienkę dla Charlotte. Ta historia owiana jest już legendą. Dziennikarka Camilla Tominey wspominała, że żona Williama miała mieć pretensje do Markle o zostawienie wszystkiego na ostatnią chwilę. Kate, która kilka tygodni wcześniej urodziła księcia Louisa, musiała w nerwach załatwiać przymiarki z trzyletnią Charlotte, aby zdążyć przed ślubem. Zupełnie inną wersję książę Harry przedstawił w biografii "Spare". Z jego relacji wynika, że to Meghan Markle była roztrzęsiona przez problemy z ojcem, a żona Williama miała mieć do niej pretensje o za duże sukienki dla druhen. Książę ujawnił także treść wiadomości, które panie wymieniły między sobą i podkreślił, że przez nieczułe zachowanie Kate jego żona płakała. Kwestia ojca Meghan Markle to kolejna sytuacja, która wprowadzała przed ślubną ceremonią dużo stresu. To właśnie Thomas Markle miał odprowadzić córkę do ołtarza, ale tak się nie stało. Książę Harry zdradził w swojej biografii, że przedślubny stress całkowicie zrujnował parze wymarzony miesiąc miodowy.

Książę Harry o miesiącu miodowym z Meghan Markle. "Napięcie związane ze ślubem nas wykończyło"

W swojej biografii "Spare" książę Harry wreszcie rozwiał wątpliwości dotyczące opisywanych przez media wydarzeń, które miały miejsce przed ślubem pary, jak choćby kwestia sporu o sukienkę dla księżniczki Charlotte. W wersji syna Diany to jego ówczesna narzeczona była ofiarą, a nie jak wcześniej sugerowały media - inicjatorką konfliktu. Harry podkreślił, że mimo iż cała rodzina doskonale wiedziała, jak bardzo Meghan cierpi z powodu trudnej sytuacji z ojcem, to nikt nie wykazał się nawet odrobiną wyrozumiałości w stosunku do niej. Książę podkreślił, że księżnej Kate nie podobało się, jak Markle chce urządzić własny ślub, dlatego miała o wszystko pretensje. Ogromny stres, który para odczuwała przed ślubem, całkowicie zrujnował ich wymarzony miesiąc miodowy.

Nasz miesiąc miodowy był ściśle strzeżonym sekretem. Wyjechaliśmy z Londynu w samochodzie udającym furgonetkę firmy przeprowadzkowej, z oknami zasłoniętymi kartonami, i wybraliśmy się na dziesięć dni nad Morze Śródziemne. Jakże cudownie było się wyrwać, być nad morzem, na słońcu. Niestety, pochorowaliśmy się. Napięcie związane ze ślubem wykończyło nas - napisał książę Harry w swojej biografii "Spare".

Książę Harry i Meghan Markle przeżywają kryzys?

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego. "The Mirror" zauważył, że podczas gali Women of Vision Awards Markle nie miała pierścionka zaręczynowego. Wyjątkowy pierścień, którym książę oświadczył się aktorce w 2017 roku, należał do kolekcji księżnej Diany i zawiera dwa diamenty. Jeden z kamieni pochodził z Botswany, gdzie książę Harry i Meghan Markle odbyli pierwszą wspólną podróż i właśnie tam się w sobie zakochali.