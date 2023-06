Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel stanowili jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich uczucie rozkwitło dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami", w którym razem występowali na parkiecie. Para doczekała się dwójki dzieci, Adama i Heleny. Wiele osób zaskoczyła wieść o końcu tego związku. Dziś Cichopek układa sobie życie u boku Macieja Kurzajewskiego, zaś Hakiel rozwija relację z tajemniczą Dominiką. Byli małżonkowie muszą mieć ze sobą kontakt ze względu na opiekę nad dziećmi. Okazuje się, że dbają o to, aby był on ograniczony do minimum.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek dementuje plotki o Photoshopie.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przekazali sobie córkę. Nie musieli przy tym nawet zamienić słowa

Byli małżonkowie zaczęli nowy etap życia - z dala od siebie. Cichopek w ubiegłym roku ogłosiła światu związek z dziennikarzem i prowadzącym "Pytania na śniadanie", zaś Hakiel kilka miesięcy temu dodał pierwsze zdjęcie z nową ukochaną. Aktorka nie przyjaźni się z byłym mężem, co można zaobserwować po zdjęciach wykonanych przez paparazzi. Podczas przekazywania sobie pociechy, byli małżonkowie starali się siebie unikać. Po najnowszych fotografiach możemy wywnioskować, że Cichopek zabrała córkę do restauracji, a następnie pociecha została odebrana przez tatę. Rodzice Heleny nie musieli się nawet minąć.

Cichopek i Hakiel unikają się, jak mogą. Wymowne zachowanie w restauracji

Marcin Hakiel wyciągnął wniosek po swoim ostatnim małżeństwie

Tancerz ukrywa wizerunek nowej ukochanej. W rozmowie z Jastrząb Post postanowił rozwinąć ten temat. "Ja już powiedziałem kiedyś, że nie planuję kolejnych medialnych związków, nie chcę, żeby to było bardziej ściankowe. Zakończyłem już jeden długi, medialny związek i wyciągnąłem z tego pewne wnioski. Myślę, że ta sfera życia, w tej nowej relacji pozostanie bardziej moja" - wyznał Hakiel. Nie dowiedzieliśmy się jednak, jak wygląda jego kontakt z byłą żoną. "Nie chciałbym tego komentować. Relacje odnośnie do dzieci mamy poukładane i to jest najważniejsze" - odparł tancerz. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.