Iza Małysz zachwyca w weselnej stylizacji. Postawiła na zieloną maxi. Klasa!

Iza Małysz od 1997 roku jest szczęśliwą małżonką Adama Małysza. Para stanęła na ślubnym kobiercu mniej niż pół roku po zaręczynach. Od tego czasu są nierozłączni i towarzyszą sobie nie tylko podczas ważnych wydarzeń związanych z życiem zawodowym, ale również towarzyskim i rodzinnym. Ostatnio wybrali się na wesele.

Zobacz wideo Karolina Małysz opowiada o ślubie. Jedno nie poszło po jej myśli

Iza Małysz chwali się weselną stylizacją

Iza i Adam Małyszowie rozpoczęli sezon weselny. W sobotę 4 czerwca wybrali się na pierwszą imprezę w tym roku i podzielili się relacją. Żona byłego skoczka narciarskiego po raz kolejny pokazała, że doskonale wie, jak dopasować stylizację do okoliczności. Na InstaStories pojawiło się zdjęcie, na którym wysiadała ze starego samochodu, a naszym oczom ukazała się piękna kreacja. Miała na sobie zieloną suknię z lekkiego materiału zapinaną na guziki. Do tego dobrała czarne szpilki. Z kolei Adam Małysz postawił na klasyczny szary garnitur.

Iza Małysz, Adam Małysz Instagram @izamalysz

Iza Małysz wspomina na ślub córki

Na przestrzeni spędzonych wspólnie lat Adam i Iza Małyszowie mieli okazję wybrać się na mnóstwo ślubów, jednak jeden z nich był wyjątkowy. 4 września 2021 ich córka Karolina Małysz wyszła za Kamila Czyża, z którym była już długo związana. Okazuje się, że wesele należało do bardzo udanych. W rozmowie z nami Adam Małysz wyznał, że choć na co dzień raczej unika alkoholu, to tym razem zaszalał. Obyło się jednak bez bólu głowy następnego dnia. "Głowa nie bolała, bo to nie było nic z tego, co jest związane z takim prawdziwym góralskim weselem. (...) Była wielka kultura. Ja normalnie nie piję wódki, bo czasem wypiję jakieś whisky czy piwo, ale mam taką tradycję, że jak idę na weselę, to piję naszą czystą polską wódkę z wodą - opowiadał" - wspominał w rozmowie z Plotkiem. Co ciekawe, w drugim dniu imprezy w Wiśle zawitał specjalny gość. Stefano Terrazzino przyjechał specjalnie na trening z Izą Małysz, z którą tańczył w "Tańcu z Gwiazdami. Mieli przygotowaną osobną salę.