O godzinie 12:00 4 czerwca w Warszawie ruszył marsz organizowany przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. "Jesteśmy w samo południe. Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy" - powiedział były premier ze sceny. Towarzyszył mu Lech Wałęsa. Tłumy pojawiły się na ulicach w stolicy. Wśród zgromadzonych można było zauważyć wiele gwiazd. Znani chętnie chwalili się zdjęciami z marszu na Instagramie. Obecni byli m.in.: Kasia Tusk, która przyleciała samolotem z Trójmiasta, Kinga Rusin, Karolina Malinowska i Olivier Janiak, Jessica Mercedes, Maffashion, Anna Nowak-Ibisz, Karolina Korwin Piotrowska, Tomasz Dedek, Barbara Kurdej-Szatan, Joanna Koroniewska z Maciejem Dowborem i rodziną, Joanna Przetakiewicz, Marianna Schreiber, Monika Richardson, Andziaks, Patrycja Tuchlińska czy Małgorzata Rozenek z rodziną.

Kinga Rusin

Kinga Rusin od niespełna trzech lat mieszka poza granicami Polski. W ojczyźnie bywa sporadycznie, ale kiedy jest ważny powód, przyjeżdża do kraju. Tak było też tym razem. Dziennikarka na bieżąco śledzi sytuację polityczną w Polsce i chętnie ją komentuję. Kinga Rusin specjalnie na marsz przyleciała aż z Kostaryki. "Pytacie, czy pójdę jutro (4.06) na marsz w Warszawie. Oczywiście! Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Specjalnie po to wróciłam do Polski. Dawno nie czułam tu takiej energii i takiej wiary w to, że uda się przywrócić w Polsce demokrację i znów znaczyć coś w Unii Europejskiej" - napisała dziennikarka na Instagramie.

Karolina Malinowska i Olivier Janiak

Małżeństwo również postanowiło wziąć udział w marszu opozycji i zwolenników demokracji. Nie przeszkodziła im nawet...komunia syna. Całą rodziną wyszli na ulicę. "Nowy Świat. Dziś jesteśmy i jutro też będziemy, aby taki Nowy Świat normalny, pełen szacunku nastał, trzeba tu być. Jutro mamy komunie syna, nikt mu nie musi mówić, co zaznaczy Bóg, weźmiemy dzieci, rodzinę, przyjaciół i przyjdziemy, by pokazać, co znaczy honor i ile warta jest normalna, demokratyczna, szanująca innych i konstytucję ojczyzna. Do zobaczenia" - napisali na Instagramie.

Tomasz Dedek

Aktor wielokrotnie na Twitterze wyrażał sprzeciw przeciwko partii rządzącej. Znany jest z tego, że w dosadny sposób, z użyciem wielu przekleństw i ciętych ripost komentuje działania obecnej władzy. Wszedł w konflikt z Marianną Schreiber, która chciała pozwać go za obrażanie jej męża. Oczywiste jest więc, że Tomasz Dedek pojawił się 4 czerwca na ulicach stolicy. Więcej zdjęć gwiazd z marszu zobaczycie w galerii u góry strony.

Edyta Pazura

Nie wszyscy jednak podzielali entuzjazm dzisiejszego dnia. Niektóre gwiazdy zdecydowały, że nie pojawią się na marszu. Należy do nich m.in. Edyta Pazura. Została zapytana w instagramowym Q&A czy pojawi się 4 czerwca w stolicy, odpowiedziała krótko "Nie". Po pewnym czasie relacja zniknęła ze stories gwiazdy. Na kolejnym slajdzie napisała, że niedziele spędza w domu, ponieważ leczy przeziębienie i pakuje się z rodziną.

