Magda Gessler od 13 lat już prowadzi hitowy program TVN-u "Kuchenne rewolucje", w którym ratuje przed upadkiem polskie lokale gastronomiczne. Zasłynęła z ciętego języka i często dość nietuzinkowych pomysłów. Niejednokrotnie wywracała biznesy uczestników do góry nogami. Do tej pory jednak tajemnicą pozostawało to, kto finansuje te wszystkie przemiany. Restauratorka w końcu wyjawiła ten sekret.

REKLAMA

Zobacz wideo Plotek z wizytą u Magdy Gessler. Jak wygląda wnętrze restauracji?

Magda Gessler zdradza kulisy powstawania programu

Gwiazda TVN-u zorganizowała na profilu na Instagramie serię Q&A, w której odpowiadała na pytania internautów. Poza tymi dotyczącymi prywatnego życia restauratorki wiele z nich dotyczyło również kulisów programu "Kuchenne rewolucje". Mimo że show trwa już kilkanaście lat, wciąż wiele rzeczy pozostaje tajemnicą dla widzów. Magda Gessler rozwiała nieco wątpliwości.

"Kuchenne Rewolucje". Kebab doprowadził Gessler do szału. Rzucała mięsem

Przede wszystkim wiadomo już, że to faktycznie sama restauratorka stoi za nowymi koncepcjami dla lokali uczestników. "Cała koncepcja gastronomiczna, wystrój, menu, zmiana nazwy to wyłącznie mój pomysł, poparty wieloletnim doświadczeniem" - wytłumaczyła celebrytka, nawiązując do spekulacji na temat "armii" doradców w programie. Jednak wszystko uzgadnia przed rozpoczęciem rewolucji z właścicielami restauracji.

Kto płaci za te zmiany? Gessler wyjawiła tajemnicę "Kuchennych rewolucji"

Punktem obowiązkowym każdego odcinka "Kuchennych rewolucji" jest wizualna metamorfoza lokalu. Niekiedy są to tylko drobne zmiany kosmetyczne, jak wymiana tekstyliów czy zastawy. Najczęściej jednak w grę wchodzi remont z prawdziwego zdarzenia - nowe ściany, meble czy nawet szyld. Każdy, kto choć raz musiał odświeżyć własne lokum, wie, ile to kosztuje. Nic więc dziwnego, że fani zadają sobie pytanie: kto finansuje "Kuchenne rewolucje"?

Ruszyła zdjęcia do nowego "MasterChefa". TVN podał czwartego jurora

"Remont restauracji jest finansowany przez TVN" - jasno oznajmiła Gessler. Jednocześnie też zdementowała plotki, jakoby restauratorzy musieli opłacić udział w programie. "Za udział w rewolucji nie pobieramy żadnych opłat!" - stanowczo powiedziała celebrytka. Dodała również, że chociaż wraz z końcem telewizyjnej rewolucji właściciele danego lokalu muszą radzić już sobie sami, mogą liczyć na jej wsparcie. "Zawsze jednak mają moje wsparcie, mogą zadzwonić. Odbiorę, doradzę" - mówiła na Instagramie. Od emisji pierwszego odcinka metamorfozie poddano już ponad 300 restauracji, z czego nadal funkcjonuje blisko 70 proc.