Związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego długo był owiany tajemnicą. Kilka miesięcy temu poinformowali, że podjęli decyzję o rozstaniu, jednak wciąż mają dla siebie "ocean dobroci". Wciąż pokazywali się w swoim towarzystwie, a na Instagramie nie brakowało wspólnych relacji, co wzbudziło pewne wątpliwości fanów, którzy twierdzili, że ci mogli do siebie wrócić. Ostatnio pojawili się na Polsat SuperHit Festiwal i na dobre rozwiali wszystkie wątpliwości. Coraz śmielej chwalą się też ponownie łączącym ich uczuciem, o czym świadczy chociażby wpis opublikowany przez aktorkę w dniu urodzin ukochanego.

Zobacz wideo Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wspólnie szaleją na koniach

Julia Wieniawa składa życzenia urodzinowe Nikodemowi Rozbickiemu

Nikodem Rozbicki właśnie skończył 31. lat. Niestety, z uwagi na służbowy wyjazd Julii Wieniawy do Rio de Janeiro nie mogą spędzić tego dnia w swoim towarzystwie, jednak aktorka nie zapomniała o nim. Zdobyła się na złożenie publicznych życzeń na InstaStories. Opublikowała zdjęcie ukochanego, do którego zapozował z napojem. Przy okazji zacytowała fragment piosenki Smolastego "Duże oczy".

This cutiepie has a birthday today (dop. red. pol. Ten słodziak ma dziś urodziny.). Nisiu, samym szejków waniliowych, morza tequili i mnie w bikini - pisała Julia Wieniawa.

W kolejnym kafelku Julia Wieniawa pokazała kilka wspólnych fotografii z Nikodemem Rozbickim. Czule się na nich obejmowali. Na jednym ze zdjęć towarzyszył im nawet pies Bowie. "Sto lat wspólnych chwil" - dodała.

Julia Wieniawa o relacji z Nikodemem Rozbickim

Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa zapozowali razem na ściance Polsat SuperHit Festiwal, co nie umknęło uwadze dziennikarzy. W jednym z wywiadów zostali wypytani, o to jak obecnie wygląda ich relacja. "Lubimy robić zamieszanie po prostu. Jesteśmy razem. To są nasze sprawy, ale jest dobrze." - mówiła Wieniawa. Z kolei Rozbicki już wcześniej wyznał, że związek z celebrytką jest nie lada wyznaniem. "Ludzie mogą myśleć i pisać różne rzeczy, a dla mnie ważne jest to, że ja wiem swoje i karmi mnie to, że moi najbliżsi wiedzą, jaka jest prawda. Na pewno jest to trudne, szczególnie jak się spotykasz z dziewczyną, która jest na medialnym świeczniku. Przecież cokolwiek Jula nie zrobi, to zaraz jest artykuł na ten temat. Takie życie to pewno jest wyzwanie" - powiedział Nikodem Rozbicki w rozmowie z Szymonem Majewskim.