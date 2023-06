Kto w latach 2000 szukał porad modowych, temu z pomocą przychodziła Trinny Woodall, która razem z Susannah Constatine prowadziła liczne programy w tym temacie. U szczytu popularności duet występował niemal wszędzie - od programów Oprah, po czerwone dywany. Przez pewien czas miały nawet własne show w Polsce. Teraz Trinny działa na własną rękę. Zmieniła się nie do poznania.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska - od mało oryginalnych stylizacji do ikony mody. Wielka metamorfoza trenerki i WAG

Co słychać u Trinny Wooddall? Stworzyła własną markę

Trinny Woodall nadal interesuje się modą. Jednak z telewizji przeszła do mediów społecznościowych, gdzie jest bardzo aktywna. Stylistka chętnie publikuje tam pomysły na stylizacje i różne tricki. Dzięki temu zgromadziła ponad milion obserwatorów. Ale nie zawsze było tak pięknie.

Sharon Stone nie miała pracy w Hollywood. Wszystko przez udar

Stylistka wyznała niedawno, że po tym jak zakończyła się emisja ich programu, zaczęła mieć kłopoty finansowe. "Wyprzedałam wszystkie swoje ubrania i wynajęłam dom, aby mieć stały dochód" - wyznała w kilka lat temu w Daily Mail. W 2017 roku udało jej się jednak wystartować z własną marką kosmetyczną TRINNY London, która osiągnęła spory sukces w branży. W jej założeniu jest tworzenie prostych produktów, które idealnie ze sobą współgrają.

Życie prywatne jej nie oszczędzało. Trinny Woodall borykała się z wieloma problemami

W wieku 45 lat Brytyjka zmagała się z przedwczesną menopauzą. "Straciłam energię i pozytywne podejście do życia. Czułam się bezbronna i nie potrafiłam zapanować nad emocjami" - mówiła w mediach. W dodatku niemal w tym samym czasie, kiedy programy Trinny i Susannah zniknęły z telewizji, w życiu prywatnym stylistki nie działo się najlepiej. Mąż kobiety, Johnny Elichaoff, walczył z uzależnieniem. Przez co para rozwiodła się w 2009 roku. Pięć lat później mężczyzna popełnił samobójstwo, skacząc z dachu. Woodall bardzo to przeżyła.

Gwiazdy na balu Omeny. Kurdej-Szatan na czerwono. Zjawiskowa Pazura

Stylistka wyznaje jednak, że jej życie w końcu się odmieniło, gdy poznała Charlesa Saatchi, kolekcjonera dzieł sztuki. "Jestem szczęśliwa, że go poznałam. Jest moim najlepszym przyjacielem i powiernikiem sekretów" - zachwycała się kobieta. Tym bardziej wszyscy byli zszokowani, kiedy w marcu tego roku media obiegła informacja, że para po dziesięciu latach się rozeszła. Przyjaciele kobiety wyjawili "The Sun", że przyczyną rozpadu związku była 20-letnia różnica wieku. Teraz Woodall skupia się na rozwijaniu dalej swojej marki i póki co nie słychać głosów, aby znów się z kimś spotykała.