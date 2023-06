Paulina Krupińska rzadko wprowadza ekstremalne zmiany w swoim wizerunku. Od lat widujemy ją w ciemnych włosach, które są już dla niej charakterystyczne. Łukasz Urbański, fryzjer, u którego czeszą się gwiazdy, postanowił jakiś czas temu sprawdzić, jak modelka prezentowałaby się w innych fryzurach.

Fryzjer gwiazd pobawił się wizerunkiem Pauliny Krupińskiej. Blond? Szał. A błękit?

Znany fryzjer przeprowadza włosowe metamorfozy gwiazd nie tylko w swoim salonie, ale również w mediach społecznościowych. Łukasz Urbański na instagramowym profilu co jakiś czas publikuje przerobione graficznie zdjęcia celebrytów, sprawdzając, jak wyglądaliby w innych upięciach czy nawet kolorach włosów. Pod jego "wirtualne nożyczki" trafiła już Magda Gessler czy Klaudia El Dursi. Obie panie wyszły z tego "salonu" nie do poznania!

Fryzjer zajął się także wizerunkiem Pauliny Krupińskiej. Na początek przedstawił modelkę w różnych wersjach kolorystycznych. Ciemne włosy zamienił na bardzo jasny, platynowy blond na wyprostowanych włosach. Druga propozycja też rozjaśniła włosy modelki, ale tym razem stylista postawił na miodowy odcień. Dodał również grzywkę. Urbański pokazał również, jak wyglądałaby kobieta w miedzianym kolorze. Ostatnia z opcji absolutnie nie spodobała się internautom - rudy, według nich nie pasuje Paulinie Krupińskiej.

"No i ciut szaleństwa". Pojawiły się też ekstremalne wersje Pauliny Krupińskiej

Graficzne metamorfozy, które pokazał fryzjer w mediach społecznościowych, są naprawdę realistyczne. Do każdej z nich dodaje również ankietę, w której internauci mogą głosować, którą opcję wybraliby dla danego celebryty. Dlatego cieszą się one taką popularnością wśród internautów. W przypadku Pauliny Krupińskiej Urbański postanowił trochę bardziej niż zwykle zaszaleć, ku uciesze jego obserwatorów.

"No i ciut szaleństwa" - zapowiedział na następnych kafelkach InstaStories. W przeciwieństwie do naturalnych zmian z poprzednich wersji tym razem fryzjer postawił na naprawdę ekstremalne zmiany. Najpierw pokazał, jak prezentowałaby się modelka w ciemnoniebieskich włosach. W tym przypadku internauci byli jednak sceptyczni. W drugiej wersji zostawił Paulinie Krupińskiej jej kolor włosów, ale pobawił się uczesaniem. Na jej głowie pojawiło się bujne afro.

W niemal wszystkich przypadkach obserwatorzy byli zgodni - modelce najlepiej jest we fryzurze, którą nosi na co dzień. Jedynie w przypadku miodowego blondu z grzywką szala głosów przeważyła w stronę wersji zaproponowanej przez Łukasza Urbańskiego. Nie wygląda jednak na to, aby gwiazda TVNu planowała taką metamorfozę w przyszłości. Chcielibyście ją zobaczyć w jasnych włosach?