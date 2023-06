Julia Wieniawa obecnie przebywa w Rio de Janeiro. Tuż po evencie Polsat SuperHit Festiwal wyjechała na wakacje. Celebrytka korzysta z uroków Brazylii. Podzieliła się zdjęciami, na których relaksuje się na plaży i odpoczywa nad basenem. Niektóre z nich są bardzo odważne. Wieniawa wskoczyła w bikini w kolorach brazylijskiej flagi.

Julia Wieniawa zapozowała w bikini

Julia Wieniawa oprócz odpoczynku miała też okazję pozwiedzać miasto. Wybrała się na wyjątkowy lot helikopterem. Artystka podzieliła się zapierającymi dech w piersiach ujęciami. Podziwiała stolicę Brazylii z lotu ptaka. Zobaczyła wszystkie jej atrakcje, nie pomijając tej najsłynniejszej, czyli pomnika Chrystusa Zbawiciela. Na wyjeździe nie mogło zabraknąć równiej relaksu na plaży. Wieniawa zaopatrzyła się w tematyczny strój kąpielowy. Wybrała bikini w kolorze flagi Brazylii.

Fani nie mogli się napatrzeć. "Figura modelki", "Ale opalona!", "Pięknie wyglądasz. Miłych wakacji życzę!" - czytamy w komentarzach. Chwalili także jej figurę. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że wysportowaną zawdzięcza regularnym ćwiczeniom i diecie. Spożywa posiłki według tzw. intermittent fasting, czyli postu przerywanego. "Jem trzy razy dziennie, nie pięć. I jem co chcę albo jestem na pudełkach, to zależy, czy mam czas gotować lub chodzić do restauracji. I mam 16 godzin okienka żywieniowego, co dla niektórych może wydawać się zaskakujące" - wyznała w jednym z wywiadów.

Julia Wieniawa kilka lat temu przyznała, że zmaga się z chorobą Hashimoto. To właśnie dlatego musi zwracać szczególną uwagę na dietę. Oprócz diety IT zrezygnowała też z picia alkoholu. Wokalistka także regularnie ćwiczy m.in. jogę. Materiały z treningów chętnie udostępnia na Instagramie. Wieniawa wielokrotnie podkreślała, że jej ciało jest przede wszystkim jej narzędziem pracy i dlatego nie wstydzi się go pokazywać. Ostatnio celebrytka wystąpiła w sesji cielistej bielizny.

