Mateusz Pawłowski jest dobrze znany fanom "Rodzinki.pl". W serialu wcielał się w rolę najmłodszego z rodziny Boskich, Kacperka. Aktor właśnie obchodził swoje 19. urodziny. Choć uwielbiana przez widzów produkcja TVP została zakończona w 2020 roku, bohaterowie nadal mają ze sobą kontakt. Pawłowski spędził swój wyjątkowy dzień w towarzystwie serialowej przyjaciółki Zosi, czyli Emilii Dankwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Pawłowski żegna się z serialem "Rodzinka.pl"

Mateusz Pawłowski obchodził 19. urodziny. Świętował w towarzystwie serialowej przyjaciółki

"Rodzinka.pl" dała możliwość rozwoju wielu młodym aktorom. Na planie znanego serialu dorastali między innymi Adam Zdrójkowski czy Julia Wieniawa. Mateusz Pawłowski pojawił się w produkcji już w wieku sześciu lat. W rolę Kacperka wcielał się przez całe dzieciństwo. Przez tak długi czas aktorzy bardzo zżyli się ze sobą. Pawłowski i Dankwa wciąż są dobrymi przyjaciółmi. Z okazji jego 19. urodzin opublikowali wspólne zdjęcia.

"Zosia i Kacper znowu razem. Nagrywamy dla was! Zajrzyjcie na TikToka. I wszystkiego najlepszego Mateusz" - napisała Emilia w poście na Instagramie. Zgodnie z zapowiedzią, młodzi aktorzy nagrali zabawne filmiki. W jednym z nich postanowili odtworzyć kultową scenę z "Rodzinki.pl". Fani byli zachwyceni. Posypały się miłe komentarze. "Oby był to zwiastun nowych odcinków", "Moje dzieciństwo przeleciało mi przed oczami", "Co za piękne spotkanie", "A niedawno tacy mali byli" - pisali fani.

Gwiazdy w Gałkowie. Patrzymy na kapelusz Horodyńskiej. Nietypowy

Relacja Mateusza Pawłowskiego i Emilii Dankwy. To nie w niej się podkochiwał

Bliscy serialowego Kacperka często zakładali, że Zosia to jego dziewczyna. Podobnie było w prawdziwym życiu. Wielu fanów myślało, że Mateusza Pawłowskiego i Emilię Dankwę łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Oboje jednak wielokrotnie pokazywali, że ich relacja jest czysto koleżeńska. Niedawno Pawłowski wyznał, że podobała mu się inna dziewczyna z planu "Rodzinki.pl". Jakiś czas temu aktor pojawił się w podcaście "Wykolejeni". Prowadzący zapytali go, która dziewczyna z obsady serialu była najbardziej w jego typie. Wskazał starszą koleżankę. "Nie no dobra, pomyślmy. No chyba Paula, Julka Wieniawa" - przyznał lekko zarumieniony. ZOBACZ TEŻ:Kacperek z "Rodzinki.pl" gorzko wspomina pracę na planie. Smutne wyznanie: Dużo straciłem