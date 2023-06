Nietypowy wygląd to nie powód do wstydu. Przekonała się o tym amerykańska raperka Akbar V. Ostatnio artystka postanowiła podzielić się z fanami zdjęciami swoich stóp. Okazało się, że urodziła się z deformacją dwóch palców. Przez to wygląd jej stóp jest nietypowy. Wyznała, że przez wiele lat był to dla niej powód do wstydu. Ostatnio jednak doszła do wniosku, że musi pokochać siebie taką, jaka jest.

Akbar V ma nietypowe stopy. Zaakceptowała to, że jest inna

Akbar V niedawno pokazała swoje stopy. Szczególną uwagę zwracają jej dwa place, które są zdeformowane. Raperka po raz pierwszy opowiedziała, jak to wpłynęło na jej pewność siebie. "Przez wiele lat te małe palce były dla mnie powodem do wstydu. Pytałam się Boga: dlaczego taką mnie stworzyłeś?" - napisała w poście na profilu na Instagramie. Myślała także nad operacją. Jak przekazuje portal Daily Star, po konsultacji lekarzem udało się ustalić, że jest to możliwe. Akbar V doszła jednak do wniosku, że jest to zupełnie zbędna procedura.

"Kiedyś źle się z tym czułam, ale teraz jest zupełnie inaczej. Możecie myśleć, co chcecie, ale ja pokochałam moje stopy! W końcu w pełni siebie akceptuję. Taka zostałam stworzona i nie zamierzam chować moich stóp" - stwierdziła artystka. Pewność siebie Akbar V została doceniona przez fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Obserwatorzy dzielili się swoimi historiami. Pisali, że wypowiedź raperki wpłynęła na ich samoocenę. "Dziękuję, że to napisałaś. Mam dokładnie takie same stopy i też zawsze się wstydziłam. Teraz staram się tym nie przejmować i często noszę sandały. Warto kochać siebie bez względu na wszystko" - czytamy.

Kim jest Akbar V?

Akbar V, a właściwie Valerie Raven jest amerykańską raperką. Urodziła się w 1989 roku w Atlancie w stanie Georgia. Spełnia się jako artystka muzyczna i autorka tekstów. W przeszłości była członkinią wytwórni YSL. Zajmowała się również występowaniem w licznym programach telewizyjnych, takich jak "Hip Hop: Atlanta". Akbar V zbudowała także dużą społeczność fanów w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad 370 tysięcy obserwujących. Zrobiło się o niej głośno w 2022, gdy pokłóciła się za pomocą Twittera z inną raperką, Cardi B. ZOBACZ TEŻ: Quebonafide zarapował o piłkarzu. Ten poszedł do sądu. Raper wygrał proces z Mariuszem Jopem