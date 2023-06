Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela wywołało spore zamieszanie w mediach. Nic nie wskazywało na to, że ich związek przechodzi kryzys, a jednak. W marcu 2022 roku wydali oświadczenie, z którego mogliśmy się dowiedzieć, że podjęli decyzję o rozwodzie. W sierpniu udało im się go sfinalizować i oficjalnie zaczęli się chwalić nowymi relacjami. Katarzyna Cichopek jest związana z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel układa sobie życie u boku tajemniczej Dominiki. Ostatnio zdradził, jakiego błędu tym razem nie popełni.

Marcin Hakiel nie ma zamiaru upubliczniać związku

Dominika od czasu do czasu gości na Instagramie Marcina Hakiela. Spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, pojawiają się na rodzinnych imprezach i zabierają dzieci na wspólne wakacje. Tancerz jednak niejednokrotnie wspominał, że nie ma zamiaru upubliczniać wizerunku ukochanej. Na zdjęciach widujemy ją z zakrytą twarzą lub odwróconą do obiektywu tyłem i raczej się to nie zmieni. Ich decyzja została pokierowana doświadczeniem celebryty z małżeństwa z Katarzyną Cichopek. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post wyznał, że nie ma zamiaru po raz drugi wystawiać prywatnej relacji na blask fleszy.

Ja już powiedziałem kiedyś, że nie planuję kolejnych medialnych związków, nie chcę, żeby to było bardziej ściankowe. Zakończyłem już jeden długi, medialny związek i wyciągnąłem z tego pewne wnioski. Myślę, że ta sfera życia, w tej nowej relacji pozostanie bardziej moja - mówił Marcin Hakiel w rozmowie z Jastrząb Post.

Na temat kontaktów z Katarzyną Cichopek nie chciał się wypowiadać. "Nie chciałbym tego komentować. Relacje odnośnie dzieci mamy poukładane i to jest najważniejsze" - powiedział. Ujawnił też plany na wakacyjne plany pociech. "Wakacje mamy już podzielone. Każdy z nas bierze dzieci na swoje wyjazdy, plus nasze dzieci są już na tyle duże, że dużo czasu spędzają na obozach. Syn wyjeżdża na taki obóz survivalowy, córka na obóz musicalowy, też na obóz konny, więc jak te obozy się zsumuje, to tego czasu sam na sam z dzieckiem jest mniej niż jak wtedy, kiedy były małe".

Marcin Hakiel zdradza, czy wybaczył Katarzynie Cichopek

Marcin Hakiel coraz śmielej wypowiada się na temat rozwodu z Katarzyną Cichopek i kulisach ich rozstania. Okazuje się, że po kilkunastu latach małżeństwa nie mógł liczyć na szczerą rozmowę, na której mu zależało. Nie jest w stanie stwierdzić, czy już jej wybaczył. Trochę było mi żal tego zakończenia, że po 17 latach bycia razem nie usiedliśmy i sobie pewnych rzeczy nie powiedzieliśmy, no ale czasem tak jest, że życie samo buduje scenariusze. Ja na pewno odpuściłem. Odpuściłem i stwierdziłem, że nie będę do tego wszystkiego, co tam się działo, wracał. Ale czy wybaczyłem? Dobre pytanie. Nie wiem. Nie potrafię chyba odpowiedzieć" - mówił w rozmowie z "Wprost". Warto jednak wspomnieć, że relacje byłych małżonków są napięte. Wiadomo, że unikają spotkań, a do tych dochodzi jedynie w sprawie dzieci.