W Gałkowie na Mazurach znajduje się stadnina koni należąca do Karoliny Ferenstein-Kraśko i jej rodziny. Już od wielu lat późną wiosną odbywają się tam zawody jeździeckie, na które tłumnie przybywają rodzimi celebryci. 3 czerwca tego roku na Gałkowo Perlage Masters stawili się m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, Robert Kupisz, Natalia Klimas czy Joanna Horodyńska.

Agnieszka Woźniak-Starak w eleganckim stroju jeździeckim, Joanna Horodyńska wybrała osobliwy kapelusz

Agnieszka Woźniak-Starak jest nie tylko wielką miłośniczką zwierząt, ale też ogromną pasjonatką jazdy konnej, co już od kilku lat relacjonuje w mediach społecznościowych. Dziennikarka bardzo często przyjeżdża do stadniny w Gałkowie, dlatego w dniu zawodów nie mogło jej zabraknąć. Woźniak-Starak pozowała do zdjęć w gustownym stroju jeździeckim, na który składała się granatowa, świetnie skrojona marynarka, jasne bryczesy i brązowe oficerki. Prowadząca "Dzień dobry TVN" dopełniła stylizację przeciwsłonecznymi awiatorami i elegancką apaszką.

Agnieszka Woźniak-Starak AKPA

Z racji tego, że impreza w Gałkowie to zawody jeździeckie, wiele zgromadzonych w stadninie Ferenstein-Kraśko gwiazd miało na głowie fantazyjne nakrycia głowy. Nie zawiodła tutaj Joanna Horodyńska, która postawiła na szary kapelusz z ogromnym, wywijanym rondem, udekorowanym dwoma szerokimi, luźno spływającymi pasmami materiału. Nietuzinkowe nakrycie głowy modelka dobrała do dość stonowanej stylizacji - postawiła na oversize'ową satynową, jasną koszulę i spódnicę wykonaną z identycznego materiału.

Joanna Horodyńska AKPA

W Gałkowie obecna była także Ilona Ostrowska, która na tę okazję wybrała casualową, jasną sukienkę z uroczym wzorem w niewielkie wisienki. Aktorka nie miała żadnego nakrycia głowy, za to kapelusz w odcieniu pięknej, butelkowej zieleni wybrała Natalia Klimas. Robert Kupisz postawił z kolei na oversize'owy prążkowany garnitur i białą koszulę z mocno wyciętym dekoltem. Rok temu na zawodach w Gałkowie obecna była cała najbliższa rodzina Lary Gessler, która z dumą eksponowała wówczas ciążowy brzuch. W tym roku na zawodach reprezentował ją tylko mąż restauratorki Piotr Szeląg. Więcej zdjęć gwiazd z imprezy w Gałkowie znajdziecie w galerii na górze strony.