Iga Świątek 31 maja skończyła 22. lata. Młoda tenisistka ma na koncie niesamowitą karierę. Jest zwyciężczynią trzynastu turniejów WTA w grze pojedynczej, w tym trzech turniejów wielkoszlemowych: French Open 2020 i 2022 oraz US Open 2022. Od kwietnia 2022 jest liderką rankingu singlowego WTA. Obecnie bierze udział w kolejnym turnieju Roland Garros we Francji. 3 czerwca na korcie zmierzyła się z Xinyu Wang w 3. rundzie French Open 2023. Iga Świątek stroni od życia publicznego. Od czasu do czasu udziela jednak wywiadów. W jednym z nich powiedziała, że stara się nie czytać komentarzy na swój temat. Kiedyś to zrobiła i była zasmucona.

Iga Świątek nie czyta komentarzy na swój temat

Tenisistka ma wiele fanów na całym świecie, nie tylko w Polsce. Wielu kibicuje zdolnej tenisistce. Ludzi interesuje jednak nie tylko kariera 22-latki, ale także życie osobiste. Świątek w udzielonym wywiadzie dla "Twojego Stylu" powiedziała, że rzadko czyta komentarze pod swoim adresem. Zrobiła to jednak po przegranym meczu w Dubaju. Było jej bardzo przykro, jak ludzie o niej pisali. Zaapelowała, że sportowcy to też ludzie i mogą mieć gorszy dzień. Przypomnijmy, że Iga Świątek na kort wyszła przeziębiona.

Jestem tylko człowiekiem i tylko czasami inni o tym zapominają. Ostatnio zrobiłam wyjątek i przeczytałam wiele komentarzy po mojej przegranej z Barborą Krejcikovą w finale turnieju w Dubaju. Było mi przykro, że ludzie tak mnie oceniają. [...] Jedni uważają, że skoro byłam przeziębiona, nie powinnam była grać. Drudzy, że mogłabym grać lepiej. A ja przecież wyszłam na mecz z zatkanym nosem i bolącym gardłem. Mimo to dałam z siebie wszystko, co mogłam w tamtej chwili. I pomyślałam: z jednej strony nigdy nie używam choroby jako wytłumaczenia i ostatecznie to moja decyzja, czy na kort wyjdę, czy nie.

Życie prywatne Igi Świątek

Wielu interesuje, jak wygląda codzienność pierwszej rakiety świata. Iga Świątek nie zdradza za wiele o zwykłej codzienności w mediach społecznościowych. Wiadomo, jednak, że 22-latka skupia się obecnie na karierze i nie ma czasu na miłość. Jak przyznała w wywiadzie trudno jej znaleźć czas dla siebie. Co robi w wolnej chwili? Uwielbia czytać książki i spotykać się z najbliższymi. "Lubię powtarzać, że jeśli nie mam czasu na czytanie książek, to znaczy, że nie mam równowagi w pracy i w życiu i muszę coś zmienić. Chyba nigdy nie zrezygnuję z czytania, uwielbiam to. Nie rezygnuję też z czasu z bliskimi i przyjaciółmi, ale mam go niestety mało. I to jest właśnie jedno z wyrzeczeń. O! Nie zrezygnowałabym też z jedzenia".