Książę Harry i Meghan Markle właśnie przygotowują się do urodzin córki. 4 czerwca Lilibet Diana skończy dwa lata. Para chce wyprawić dziewczynce "skromne" przyjęcie w ogrodzie. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, to goście zostaną zaproszeni na barbecue. Jak donosi portal New Idea, Meghan Markle chce podarować córce pozytywkę od Cartiera, a Harry dać małej jedną z brytyjskich książek dla dzieci, które doskonale zna z dzieciństwa. Lilibet Diana ma też dostać wyjątkowy prezent od swojego dziadka, króla Karola III. Świeżo koronowany władca zlecił wybudowanie małego domku. Dokładnie taki sam miała jako dziecko Elżbieta II. W tle tych wydarzeń w mediach cały czas krążą plotki o kryzysie pary. Jakiś czas temu w "The Sun" pojawiła się informacja, że stłamszony książę ucieka od apodyktycznej żony do pokoju hotelowego. "38-letni Harry ma dla siebie pokój w wiodącej sieci hoteli w Montecito, w pobliżu rezydencji pary o wartości 12 milionów funtów. Od czasu do czasu przebywa tam bez żony. Mówi się również, że Harry zatrzymuje się w ekskluzywnym San Vicente Bungalows, prywatnym klubie członkowskim w Los Angeles. (...) Według źródła Harry uważa go za "swoje miejsce ucieczki" - czytamy na stronie portalu. Te pogłoski natychmiast zdementował rzecznik prasowy pary, ale pojawiają się kolejne "dowody" na kryzys w ich związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

Kryzys w związku księcia Harry'ego i Meghan Markle. Księżna Sussex "zgubiła" pierścionek zaręczynowy

Jak donosi "The Mirror" Meghan Markle pojawiła się na majowej gali Women of Vision Awards bez pierścionka zaręczynowego na palcu. Na gali towarzyszyła Markle jej mama Doria Ragland i książę Harry. Było to pierwsze publiczne wyjście pary od czasu koronacji króla Karola III. Żona księcia Harry'ego na ceremonii, która miała miejsce 16 maja, odebrała nagrodę Kobiety Wizji z rąk Glorii Steinem. Na ten wieczór wybrała zjawiskową złotą sukienkę z najnowszej kolekcji Johanny Ortiz, do której dobrała wężowe szpilki od Toma Forda. Uwagę zwróciła jej biżuteria. Księżna Sussex miała na reku wartą 26 tysięcy złotych bransoletkę od Cartiera i kolczyki J.Crew wysadzane kamieniami. Na próżno można było jednak szukać pierścionka zaręczynowego na jej palcu, co od razu zwróciło uwagę mediów. Wyjątkowy pierścień, którym książę oświadczył się aktorce w 2017 roku, pochodził z kolekcji księżnej Diany i miał dwa diamenty. Jeden z kamieni pochodził z Botswany, gdzie książę Harry i Meghan Markle odbyli pierwszą wspólną podróż i właśnie tam się w sobie zakochali. Pierwotnie pierścionek był za duży i został odpowiednio dopasowany. Według plotek Markle ponownie oddała pierścionek do jubilera, ale nie jest jasne z jakiego powodu. Inni twierdzą, że specjalnie "zapomniała" go założyć.

Jej rzekome zapomnienie założenia pierścionka jest dobitnym sygnałem dla księcia Harry'ego, że ich problemy w związku nie są tak małe, jakby się mogło wydawać - twierdzi informator Woman's Day.

Uciekł z rodziny królewskiej nie przez Meghan? Książę Harry zdradził swój plan

Harry i Meghan wkrótce się rozstaną? Wszyscy wokół wieszczą im rozstanie

Mimo że Harry i Meghan nieustannie udowadniają, że ich związek jest silny i pokona wszelkie przeciwności losu, w mediach nadal pojawiają się opinie, że Markle całkowicie zdominowała księcia. Angela Levin, królewska biografka, w programie telewizyjnym "Dan Wootton Tonight" stwierdziła, że ich małżeństwo z pewnością wkrótce się rozpadnie i Harry wreszcie powie "dość". "Myślę, że to dla niego początek końca. Nie jestem pewna, czy doczekają kolejnej rocznicy ślubu" - podkreśliła autorka. "New York Post" natychmiast skontaktował się z przedstawicielami pary, którzy stanowczo zaprzeczyli, jakoby małżeństwo przechodziło kryzys.