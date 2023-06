Elliot Page działa w branży filmowej od 1997 roku. Fani kina doskonale kojarzą jego występ w filmie "Juno", za który dostał nominację do Oscara. Aktor był wówczas jeszcze przed ogłoszeniem i rozpoczęciem procesu tranzycji. Dopiero w 2020 roku miał odwagę opowiedzieć, że jest transpłciowym mężczyzną. Wkrótce na rynku ukaże się jego autobiografia zatytułowana "Pageboy". Już z fragmentów wiadomo, że w książce znajdą się sensacyjne treści. Elliot opisuje m.in. przypadek homofobicznego zachowania ze strony jednego ze znanych aktorów.

Elliot Page mierzył się z homofobicznymi zachowaniami innych aktorów

W rozdziale zatytułowanym "Sławny d*pek na przyjęciu" Elliot opisuje sytuację, która wydarzyła się na jednym z hollywoodzkich party w 2014 roku. Page był wówczas po coming oucie - wciąż poszukiwał swojej tożsamości płciowej, identyfikował się wówczas jako lesbijka. Być może ten fakt zachęcił jego znajomego do homofobicznej wypowiedzi. Popularny aktor stwierdził wówczas, że coś takiego jak "osoby homoseksualne" nie istnieje i że "przeleci go tak, że wróci mu ochota na mężczyzn". Kilka dni później Page spotkał znajomego na siłowni. Aktor zapewniał wówczas, że nie ma żadnego problemu z osobami LGBT+.

Elliot nie podaje nazwiska mężczyzny. Wspomina jednak, że chodzi o osobę znajdującą się wówczas na świeczniku Hollywood. "On wie, że to o nim. Inni też wiedzą, bo byli świadkami jego wypowiedzi".

Elliot Page wspomina swój romans z Kate Marą. Aktorka miała wówczas chłopaka

Elliot Page w swoich wspomnieniach powrócił także do momentu, kiedy zakochał się w amerykańskiej aktorce Kate Mara. Widzowie doskonale mogą kojarzyć ją z roli w serialu "House Of Cards". Page wspomina, że aktorską parę połączył romans, który wybuchł na planie "X-Men: Days of Future Past" w 2014 roku. Elliot wspomina, że Kate była wówczas w innym związku.

Pierwszą osobą, w której się zakochałem po tym, jak moje serce zostało złamane, była Kate Mara. Miała wtedy chłopaka, uroczego i utalentowanego Maxa Minghellę - wspomina Elliot Page.

Elliot Page Fot. Matt Baron/Shutterstock/EN

W wyniku romansu, Kate Mara rozstała się z partnerem. Nie wiadomo, kiedy dokładnie rozstała się z Elliotem. W 2015 roku Mara poznała swojego przyszłego męża. Związek z Page wrócił do jej życia za sprawą filmowego romansu w "My days of Mercy" - w 2017 roku zagrała z Elliotem parę. Elliot Page mówi, że po rozstaniu pozostał z Kate przyjaciółmi. "Czytała moją książkę" - mówi Page w rozmowie z "People".