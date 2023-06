Robert Stockinger jest synem aktora Tomasza Stockingera i jego byłej żony Jolanty. Nie poszedł w ślady ojca, wybrał dziennikarstwo. Jest jednym z współprowadzących "Dzień dobry TVN". W 2015 poślubił Patrycję Drozd. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci. W 2017 roku urodziła się ich córka Oliwia, a w 2021 roku na świat przyszedł syn Adam. Dziennikarz jest aktywny na Instagramie, gdzie pokazuje kadry z pracy, ale i życia rodzinnego. Ostatnio nagłośnił sprawę profilaktycznych badań w kierunku czerniaka. Skłoniła go do tego Zofia Zborowska.

Robert Stockinger wyciął zmianę na ciele

Idzie lato, dlatego gwiazdy coraz częściej mówią o tym, jak ważna jest ochrona ciała przed promieniowaniem UV. Oczywiście powinniśmy o to dbać cały rok, jednak latem w szczególności jest to wskazane. Ostatnio Robert Stockinger wykorzystał swoje zasięgi w mediach społecznościowych, aby szerzyć świadomość na temat badań pod kątem czerniaka. Na Instagramie opublikował zdjęcie z wizyty w Centrum Onkologii. Wyciął niepokojącą zmianę na ciele i teraz czeka na wyniki. Zwrócił się do Zofii Zborowskiej.

Zofia Zborowska twoja historia z czerniakiem opowiedziana w "Dzień dobry TVN" skłoniła mnie do badania. Od razu zostałem skierowany do Centrum Onkologii. Jestem już po wycięciu zmiany. Czekam na wyniki histopatologii, ale nie dopuszczam złych myśli. Dziękuję Zosiu. Podaję dalej apel #NIEspieczRAKA i namawiam do badania skóry.

Robert Stockinger wspomina dzieciństwo. "Związek rodziców należał do burzliwych"

Zofia Zborowska miała czerniaka w ciąży

W czasie ciąży z córką Nadzieją u Zofii Zborowskiej zdiagnozowano czerniaka. Aktorka przyznała, że w tamtym okresie dostawała wiele niemiłych komentarzy na temat wyglądu w ciąży, który dla wielu był niechlujny. "Ale ja wtedy miałam czerniaka. W ciąży przechodziłam przez bardzo, bardzo, bardzo trudny czas. To była ostatnia rzecz, o jakiej myślałam, jak wyglądam" - mówiła Zborowska w wywiadzie z Martyną Wojciechowską. Gwiazda przestrzegła innych, jak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna. Czerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek barwnikowych. Najczęstszą jego lokalizacją jest skóra. Jeśli czerniak zostanie wcześnie wykryty, można go wyleczyć poprzez usunięcie znamiona.