Miłosna przygoda aktorki Natalie Portman i tancerza baletowego Benjamina Millepieda rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy poznali się na planie "Czarnego łabędzia". Benjamin był wtedy w związku z tancerką. W 2012 roku stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dwójki dzieci: 11-letniego syna Alepha i sześcioletnią córkę Amalię, które wychowują zarówno w Paryżu, jak i Los Angeles. Zagraniczne media donoszą, że para znowu walczy o uratowanie małżeństwa. Tancerz miał zdradzić aktorkę z 25-letnią aktywistką klimatyczną.

Natalie Portman jest gotowa zawalczyć o małżeństwo. Ponownie

Źródło bliskie parze powiedziało Page Six: "Nie rozstali się i starają się jakoś ułożyć sobie życie. Ben robi wszystko, co w jego mocy, aby Natalie mu wybaczyła. Kocha ją i ich rodzinę". Natalie Portman jest gotowa zawalczyć o związek ze względu na dzieci. "Jej najważniejszym celem jest teraz ochrona dzieci". Doniesienia sugerują, że małżeństwo Natalie i Benjamina chwieje się od listopada ubiegłego roku. PageSix twierdzi, że już w ubiegłym roku para zdecydowała się na rozstanie. Nic jednak nie wskazywało na to, że faktycznie do tego doszło. Temat jednak znów zrobił się gorący, kiedy ujawniono zdradę tancerza.

Kłopoty w małżeństwie Natalie Portman

Podczas premiery najnowszego filmu aktorki na festiwalu w Cannes pojawiły się kolejne spekulacje, że nie wszystko jest w porządku. Benjamina nigdzie nie było widać na czerwonych dywanach, podczas gdy Natalie promowała swój projekt. Później pojawiły się zdjęcia pokazujące parę całującą się publicznie w Paryżu po festiwalu w Cannes. Zauważono ich też razem podczas koncertu Beyoncé.

Francuski magazyn "Voici" opublikował jedna na początku czerwca artykuł sugerujący, że Benjamin i Camille Étienne, 25-letnia aktywistka klimatyczna, spędzają razem czas. Donosili: "Na początku marca gwiazda sagi "Star Wars" odkryła, że jej mąż miał romans z młodą kobietą". Dodali również, że Benjamin i Camille zostali zauważeni, wchodząc do tego samego budynku, zanim wyszli dwie godziny później, w odstępie dziesięciu minut. Kilka godzin po tym, jak "Voici" opublikowało swój raport, amerykański magazyn "People" twierdził, że Benjamin "błagał Natalie o przebaczenie". "On wie, że popełnił ogromny błąd i robi wszystko, co w jego mocy, aby Natalie mu wybaczyła i utrzymała ich rodzinę razem".