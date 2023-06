Łukasz Nowicki od 2010 roku jest współprowadzącym "Pytania na śniadanie". Ostatnio w porannym programie TVP2 nastały spore zmiany. Po siedmiu latach przerwy do śniadaniówki wróciła Anna Popek, a to od razu wywołało plotki, że któraś z aktualnych prowadzących straci pracę. Najpierw jednak Nowicki zniknął na jakiś czas z anteny - w kwietniu wybrał się na dłuższy urlop. Prezenter na wakacje wybrał wyprawę rowerową z prawdziwego zdarzenia. "Ruszam na rowerze do Rumunii... nie mogę się doczekać takich widoków, gór, Suczawy, Polaków w Rumunii, kanionu Bicaz i cudownych klasztorów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" - pisał na Instagramie. Widzowie w komentarzach od razu ubolewali, że ich ulubiony prezenter zniknie ze śniadaniówki. "Powodzenia! Czekam na pana w PNŚ. Jest pan niezastąpiony" - napisała jedna z fanek. Wygląda na to, że z takim wsparciem Nowicki nie musi się martwić o swoją posadę w TVP. Jeden z portali właśnie dowiedział się, ile szefowie stacji płacą swojemu niezastąpionemu dziennikarzowi.

Ile Łukasz Nowicki zarabia w TVP? Prezenter nie narzeka na niskie zarobki

Jak donosi portal shownews.pl, Łukasz Nowicki jest bardzo dobrze wynagradzany za bycie ulubieńcem widzów "Pytania na śniadanie". Dziennikarz jest też chwalony przez produkcję, która chętnie z nim współpracuje. Zgodnie z ustaleniami portalu, Łukasz Nowicki ma otrzymywać 100 tysięcy złotych za jeden sezon "Pytania na śniadanie". Do tego dochodzą zarobki za prowadzenie teleturnieju "Postaw na milion", który na antenie jest od 2011 roku. "Za tę serię Łukasz Nowicki ma zgarniać aż 150 tysięcy złotych. Zatem jeśli popracuje dziesięć dni i nakręci dwa sezony show, zainkasuje... 200 tysięcy złotych!" - donosi portal.

Od lat jest bardzo lubiany nie tylko przez widzów, ale tez przez osoby, które z nim pracują przy programie. Zawsze chętnie jeżdżą na zdjęcia do Krakowa, żeby spędzić z nim tych kilka dni na planie - twierdzi informator shownews.pl.

Łukasz Nowicki ma też dodatkowe źródła zarobku. Możecie wynająć od niego apartament

Łukasz Nowicki ma mieszkanie w Albanii, które przeznaczył na okazjonalny wynajem. Lokum znajduje się w Sarandzie, małej miejscowości położonej nad Morzem Jońskim. "Pomieszkaliśmy miesiąc - i szczerze mówiąc, jest tam bosko. Oddajemy apartament w wasze ręce" - napisał rok temu na Instagramie. Niedawno dziennikarz zdecydował się na kupno drugiego apartamentu na Bałkanach. Tym razem postawił na penthouse z zapierającym dech w piersiach widokiem. "Nasze drugie mieszkanie w Sarandzie! Remont ukończony! Penthouse na ostatnim, dziewiątym piętrze z bajecznym widokiem na Korfu już wkrótce trafi na Airbnb" - zapowiadał pod koniec kwietnia. Apartament można aktualnie wynająć za 450 złotych za noc. To właśnie tam prezenter spędził ostatnie święta. Miejsce jest z pewnością wyjątkowe, bo wystarczy zaledwie 30 minut, aby rejsem dostać się na Korfu. Jak widać, Nowicki bardzo dobrze radzi sobie także z dodatkowymi źródłami przychodu, a z apartamentu bardzo często sam korzysta.