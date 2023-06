2 czerwca 2023 roku w Gdańsku odbył się koncert "Pokolenia Wolności". Widowisko transmitowane przez Polsat miało uczcić 34. rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Na koncercie pojawiło się wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej w piosenkach nawiązujących do okresu walki z komunizmem, zrywu Solidarności i umiłowania wolności. Wystąpili m.in. Kayah, LemON, Raz Dwa Trzy, Natalia Szroeder i Mateusz Ziółko. Naszą uwagę przykuła Doda. Piosenkarka wystąpiła w zjawiskowej kreacji.

Doda w czerwonej kreacji. Suknię zdobiły geometryczne róże

Doda pojawiła się na scenie w Gdańsku w długiej, czerwonej sukni. Obcisły fason mocno podkreślił jej sylwetkę. Geometryczne kwiaty sprawiły, że całość wyglądała bardzo nowocześnie i nie było tu miejsca na nudę. Ponadczasowy makijaż i klasyczna fryzura sprawdziły się tutaj doskonale. Musimy przyznać, że w tej kreacji gwiazda spokojnie mogłaby się pokazać na oscarowej gali.

Doda nie pierwszy raz zmierzyła się z repertuarem Rodowicz. Wyszła na tym doskonale

Na koncercie Doda zmierzyła się z niezapomnianym przebojem Maryli Rodowicz "Polska Madonna". Piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Andrzeja Sikorowskiego została doskonale przyjęta przez publiczność. To zresztą nie był pierwszy raz, kiedy Doda sięgnęła po repertuar królowej polskiej piosenki. Przed laty wystąpiła razem z Marylą na sylwestrowej nocy w Łodzi. W 2017 roku została zaproszona przez Rodowicz na koncert z okazji jej 50-lecia pracy scenicznej na opolskim festiwalu. Doda zaśpiewała wówczas "Niech żyje bal" i zachwyciła widzów. Później ten utwór w jej wersji trafił na album "Dorota".

Doda w tym sezonie zalicza festiwal za festiwalem. Była w Sopocie, zaśpiewa też w Opolu

W ostatnim czasie fani Dody mogą mieć wiele powodów do radości. Wokalistka non stop występuje na dużych, telewizyjnych koncertach. Pod koniec maja zaśpiewała medley swoich nowych piosenek na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Współprowadziła także jeden z koncertów. Natomiast już 9 czerwca wystąpi ze swoim recitalem podczas opolskiego festiwalu. Będzie to pierwszy występ Dody na KFPP od 2017 roku. Przez kilka lat nie pojawiała się na festiwalowej scenie. W wywiadach mówiła o niechęci, jaką żywiła do niej żona byłego prezesa TVP, Joanna Kurska.

