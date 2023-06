Roksana Węgiel zagrała wszystkim na nosie i niedawno ogłosiła, że już od kilku miesięcy jest zaręczona. Na Instagramie pokazała pierścionek ze sporym kamieniem, który dostała od ukochanego. Szczęśliwym wybrankiem Roxie jest producent muzyczny Kevin Mglej. Para już zdążyła zadebiutować razem na ściance i opowiedzieć o łączącym ich uczuciu. Po ogłoszeniu zaręczyn wokalistkę krytykowano w sieci. Fani zarzucali jej, że zbyt pochopnie podejmuje tak ważne życiowe decyzje i jest stanowczo za młoda na małżeństwo. Roxie niespecjalnie przejmuje się negatywnymi komentarzami i korzysta z życia. Właśnie zabrała ukochanego na Orange Warsaw Festival. Wokalistka zaszalała ze stylizacją. Pamiętacie wykonawcę hitu "Pump it up" Danzela? Z pewnością byłby dumny, że jego najeżona fryzura nadal inspiruje.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksana Węgiel zabrała narzeczonego na festiwal. Wokalistka zaszalała z fryzurą

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mieli już swój debiut na ściance. Para pojawiła się razem na imprezie magazynu K-MAG i udzieliła też pierwszego wspólnego wywiadu. Ukochany Roxie wyznał, jak wyglądały ich początki. "To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak, rozpłynąłem się" - powiedział Mglej. Roxie i Kevin właśnie wybrali się na Orange Warsaw Festival. Wokalistka założyła na tę okazję stylizację rodem z początku lat 2000. Miała na sobie krótką srebrną sukienkę i skórzaną kurtkę. Do tego dobrała ciężkie buty na wysokiej platformie. To właśnie w takich butach dodawały sobie wzrostu członkinie Spice Girls. W przerwie między koncertami Roxie zafundowała sobie zmywalny tatuaż na udzie.

58-letnia modelka w bikini. Internauci: Zdesperowana babcia. Odpisała

Największą uwagę zwraca kosmiczna fryzura wokalistki. Na głowie miała utrwalone żelem, sterczące "kolce", a z przodu przypięła łańcuszki z ozdobami i srebrne spinki. Oczywiście nie zabrakło kluczowego elementu stylizacji na estetykę Y2K (z ang. rok 2000. przyp red.), czyli "szybkich" okularów. Za to ukochany Roxie, Kevin Mglej postawił ja wygodną klasykę i na festiwal wybrał się w jeansach i bluzie. Jak wam się podobają w takim wydaniu? Zobaczcie zdjęcie pary w galerii na górze strony.

Roksana Węgiel Orange Warsaw Festival 2023 fot. akpa

Roxie o krytyce, tego jak się ubiera. "Żyję w zgodzie sama ze sobą, więc jak komuś się to nie podoba, to trudno"

Wizerunek Roxie jest często krytykowany. Publiczności trudno zaakceptować, że 12-latka, która zwyciężyła pierwszą edycję "The Voice Kids" właśnie skończyła 18 lat. Od jakiegoś czasu Roxie na scenie pojawia się w odważnych stylizacjach i eksperymentuje ze stylem. Fani uważają, że nie przystoi to tak młodej dziewczynie. Co na ten temat sądzi wokalistka? Powiedziała, co o tym myśli w rozmowie z "Faktem". "Zaczynałam w wieku 12 lat, teraz mam 18. Na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniałam się i to jest naturalne, że każdy człowiek się zmienia, a najbardziej w tym przedziale wiekowym. Ta zmiana zadziała się u mnie naturalnie, więc nigdy nie miałam ciśnienia, żeby wyglądać na starszą. To po prostu tak się zadziało. Wiadomo, że są różne komentarze – przychylne i te mniej przychylne. Żyję w zgodzie sama ze sobą, więc jak komuś się to nie podoba, to trudno" - podkreśliła Węgiel.